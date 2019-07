Khách tố trà sữa có “topping thạch sùng”, The Alley đưa hồ sơ sang cơ quan chức năng

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận và được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều người không khỏi sợ hãi và lo lắng khi đọc được những chia sẻ về sự việc. Tuy nhiên, cũng rất nhiều người cho rằng việc cả 1 con thạch sùng xuất hiện trong cốc trà sữa như vậy là điều bất thường, không thể xảy ra.

The Alley chính thức lên tiếng: "Đây là hành động tố giác đơn phương, không có chứng cứ xác đáng"

Qua tìm hiểu được biết, ly trà sữa trên được đặt mua tại một cửa hàng The Alley có địa chỉ tại Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội). Cụ thể, vào khoảng 10h30' ngày 20/7, chị L.H.N. đã sử dụng tài khoảng C.N và số điện thoại của một nam đồng nghiệp để đặt hàng 15 cốc trà sữa từ một chi nhánh The Alley tại Trung Hòa. Đến ngày 22/7, chị H.N. đã đăng tải bài viết kèm hình ảnh tố trà sữa của The Alley có thạch sùng khiến dư luận vô cùng bàng hoàng.

Sau khi bài viết được đăng tải, chi nhánh The Alley Trung Hòa đã tìm cách liên hệ với những khách hàng này. Đến tối 22/7, phía cửa hàng đã nhận được phản hồi của 3 khách hàng gồm anh L.Đ.G, chị L.H.N và chị P.T.T - 3 người liên quan đến vụ việc. Trong số đó, chị L.H.N là người đăng tin tố giác cửa hàng trước đó.

Tại buổi gặp mặt, chị L.H.N đã đơn phương thông báo sẽ lập vi bằng tại cuộc gặp mặt làm việc chính thức sắp tới. Cùng với đó, chị thông báo chị P.T.T. mới là chủ nhân sử dụng cốc trà sữa có chứa thạch sùng.

Đến khoảng 12h trưa ngày 23/7, phía nhà hàng đã có cuộc gặp chính thức với khách hàng liên quan đến vụ việc này tại The Alley Trung Hòa. Chị L.H.N đến làm việc cùng với chị P.T.T và anh N.Đ.Q với tư cách là người lập vi bằng như chị N. đã đơn phương thông báo. Bên phía The Alley có đại diện Ban giám đốc, các chủ đầu tư, đội giám sát và các nhân viên đang làm việc tại cửa hàng.

Tại buổi trao đổi, chị H.N. cho biết người thực sự sử dụng cốc trà sữa được cho là có thạch sùng là chị T. (đồng nghiệp của chị H.N.).

Trước sự việc này, đại diện The Alley cho rằng, những thông tin mà phía khách hàng cung cấp, tố giác lên mạng xã hội là không có căn cứ rõ ràng gây ảnh hưởng đến đơn vị.

Tại buổi làm việc với khách hàng tố giác, đại diện chi nhánh The Alley Trung Hòa cũng đã trích xuất camera quá trình đóng gói sản phẩm hôm xảy ra sự việc cho khách hàng xem theo yêu cầu nhưng hình ảnh camera trích xuất cho thấy không có dấu hiệu bất thường.

"Do đây là hành động tố giác đơn phương, không có chứng cứ xác đáng gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín cũng như hoạt động kinh doanh của thương hiệu The Alley chung và chi nhánh The Alley ở Trung Hòa.

Chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc", đại diện The Alley cho biết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.