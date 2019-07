Chiêm ngưỡng biệt thự tím siêu lãng mạn của nghệ sĩ Hồng Tơ

Nghệ sĩ Hồng Tơ cho biết anh đã bước gần vào tuổi lục tuần, sự nghiệp đã ổn định, gia đình cũng yên ấm nên nhờ có sự ủng hộ kinh tế từ gia đình bên vợ, anh mạnh dạn tìm một “bến đỗ” mới. Để có ngôi nhà khang trang này, anh đã tìm kiếm suốt một năm qua. Dù cách trung tâm thành phố khoảng 10 cây số, nhưng lợi thế là toàn bộ mặt sân hơn 100 m2 được anh sử dụng làm bãi đậu xe hơi, hoặc cải tạo thành cà phê sân vườn. Khác với 2 căn biệt thự to oành trước đó, nghệ sỹ Hồng Tơ có diện tích hơn 200m2. 100m2 được anh sử dụng để làm sân vườn và bãi đỗ xe, diện tích còn lại thì xây nhà và làm một con hẻm nhỏ rộng 12m, dài 20m. Con hẻm này chỉ với mục đích giúp Hồng Tơ bố trí hòn non bộ dễ dàng và trông đẹp hơn mà thôi. Điều đặc biệt trong nhà Hồng Tơ chính là gam màu tím. Anh không chọn những gam màu thanh lịch, sang trọng như những nghệ sỹ khác trong showbiz mà lại chọn tone tím. Bởi, đây là gam màu mà vợ anh thích nên… làm thôi. Trên tường còn đặc biệt thiết kế tượng nữ thần tự do vì nhìn vào đó anh sẽ nhớ tới những người thân yêu đang sống bên Mỹ. Chọn chủ đạo màu tím cho ngôi nhà, anh tâm sự: “Nó tượng trưng cho cô gái Huế, nơi bà xã tôi được sinh ra". Toàn bộ sảnh tầng trệt được thiết kế mở, để sau này có thể mở quán cà phê nhằm chiêu dụ anh em nghệ sĩ tụ tập. Vì muốn đúng phong thủy, Hồng Tơ cho thiết kế gian bếp ngay trung tâm theo trường phải châu Âu, vừa sang trọng, vừa hiện đại. Phòng khách và nơi thờ cúng đều ở tầng 1. Toàn bộ nội thất và bàn thờ đều được làm từ những loại gỗ quý. Trong nhà còn được treo bức tranh nhân, nghĩa, lễ, trí, tín là vì anh muốn dạy con cháu sống tốt, có đạo đức. Về giá trị của căn nhà, anh hài hước chia sẻ, nhà của mình chỉ có giá 999.999 USD thôi chứ chưa tới 1 triệu đô đâu.

