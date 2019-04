Khách hàng kêu gọi tẩy chay tiền điện tử Payer kẻo “tiền mất tật mang”

Mấy ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP Yên Bái (Yên Bái) kịp thời phát hiện một nhóm người thuyết trình trái phép ứng dụng Pay Asian, sử dụng đồng tiền thanh toán là Payer của Công ty Pay Asian tại Việt Nam nhằm lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia để được tiền thưởng như mô hình đa cấp xảy ra trên địa bàn tỉnh này.



Buổi thuyết trình do hai người dân tại Yên Bái đứng ra liên hệ tổ chức, mời Nguyễn Văn Mạnh (SN 1981, thường trú tại xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Đỗ Văn Tuấn (SN 1987, thường trú tại xã Kim Tân, huyện Kim Thành, Hải Dương) và một số người khác.

Công ty Pay Asian có đang "bẫy" khách bằng tiền ảo Payer?

Dư luận vô cùng bất ngờ khi Mạnh không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào có liên quan đến Công ty Pay Asian khi làm việc với Công an. Anh ta sau đó khẳng định với Công an, không phải là Giám đốc điều hành Công ty Pay Asian mà do người dân tự suy tôn lên.

Đặc biệt, việc Mạnh và nhóm người chia sẻ về App Pay Asian cũng không có giấy tờ pháp lý chứng minh đủ tư cách pháp nhân. Càng lạ hơn, nhóm người này khi thu tiền của người dân không có bất kỳ phiếu thu hay chứng từ chứng minh việc thu tiền.

Trong khi đó, trên website Payasian.co của công ty Công ty Pay Asian tại Việt Nam lại rất mập mờ khi chia sẻ thông tin về cách đầu tư tiền điện tử, website này cũng không hề có địa chỉ liên hệ làm việc hay số điện thoại liên lạc mà chủ yếu quảng cáo, hướng dẫn các ưu đãi, chế độ cho người chơi…

Biết được các thông tin nêu trên, nhiều bạn đọc đã có những phản hồi đến Kiến Thức, bày tỏ sự bức xúc, sau đó thẳng thắn kêu gọi “tẩy chay” việc đầu tư vào tiền điện tử Payer.

Các thông tin trên website payasian.co rất mập mờ.

Dưới cuối website này không hề có địa chỉ liên hệ, số điện thoại. Người dân nên cân nhắc khi đầu tư vào tiền điện tử Payer kẻo tiền mất tật mang.

“Từ sự việc xảy ra ở Yên Bái có thể thấy nhóm người này quá lộng hành. May mà cơ quan chức năng phát hiện kịp thời. Chúng đã đánh trúng tâm lý ham lợi nhuận của một số người dân. Mọi người nên chú ý hơn, không dốc tiền đầu tư vào tiền điện tử Payer để tránh tiền mất tật mang”, độc giả Nhất Nam (31 tuổi, Hà Nội) bày tỏ.

Chung quan điểm với anh Nam, độc giả P. Tuyến (29 tuổi, Vĩnh Phúc) nói: “Hiện tiền điện tử Payer chưa được phép giao dịch tại Việt Nam, nhưng nhóm đối tượng lại có những “chiêu” mời mọc người dân đầu tư một cách không rõ ràng như vậy chẳng khác gì lừa đảo. Những ai đã cả tin trót nộp tiền tham gia App Pay Asian thì nên dừng ngay lại kẻo quá muộn”.