Vạch mặt Công ty Pay Asian "bẫy" khách bằng tiền ảo Payer

(Kiến Thức) - Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP.Yên Bái đã phát hiện một nhóm người thuyết trình về đồng tiền chung châu Á, người thuyết trình tự xưng là Giám đốc điều hành Công ty Pay Asian.

Theo đó, lúc 10h45 ngày 28/3, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP.Yên Bái (Yên Bái), nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà hàng Minh Huệ (địa chỉ tại số nhà 82, đường Hoàng Hoa Thám, TP.Yên Bái) có một nhóm người đứng ra tụ tập, tổ chức cho khoảng 50 người dân nghe thuyết trình về đồng tiền chung châu Á, người thuyết trình tự xưng là Giám đốc điều hành Công ty Pay Asian.

Cùng thời gian trên, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP.Yên Bái, đã phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động chấp hành pháp luật của những người tổ chức buổi thuyết trình này.

Website quảng cáo tiền ảo của Công ty Pay Asian tại Việt Nam

Qua kiểm tra xác minh, Công an TP.Yên Bái xác định việc tổ chức buổi thuyết trình này do hai người dân tại Yên Bái đứng ra liên hệ tổ chức và mời Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1981, thường trú tại xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Đỗ Văn Tuấn (sinh năm 1987, thường trú tại xã Kim Tân, huyện Kim Thành, Hải Dương) cùng một số người đi cùng lên Yên Bái để thuyết trình.

Việc tổ chức buổi thuyết trình này chưa xin phép và cũng chưa được các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái cấp phép.

Một số người dân tại buổi thuyết trình thông tin, nội dung nhóm người này chia sẻ là về App ứng dụng có tên Pay Asian sử dụng đồng tiền thanh toán là Payer và lợi ích khi sử dụng ví thanh toán điện tử cũng như đồng tiền Payer.

Đáng chú ý, nhóm người này dùng “chiêu” mời mọc người dân tham gia sẽ được tiền thưởng như mô hình đa cấp.

Cụ thể, mỗi thành viên khi lôi kéo được người tham gia nộp số tiền 100 USD vào ứng dụng sẽ trực tiếp nhận được 2% trong tổng số tiền này, người thứ hai sau người trực tiếp được mời tham gia sẽ được hưởng 1%. Cứ như vậy, người kêu gọi, giới thiệu và lôi kéo càng được nhiều tham gia sẽ càng được hưởng nhiều lợi ích…

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Mạnh không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào có liên quan đến Công ty Pay Asian. Mạnh cũng khẳng định không phải là Giám đốc điều hành Công ty Pay Asian mà do người dân tự suy tôn lên và được một số người ở Yên Bái mời lên chia sẻ về đồng tiền này và lợi ích của nó.

Theo Nguyễn Văn Mạnh, hiện tại 1 đồng Payer = 0,05 USD nhưng sau 6 tháng nữa sẽ tăng lên gấp 10 lần, thậm chí 20 lần nhưng không có căn cứ để khẳng định khoản tăng này vì trong thời điểm hiện tại chưa có giá trị. Cũng theo Mạnh, sau ngày 30/4/2019, App Pay Asian sẽ được cấp phép chính thức tại Việt Nam, đồng Payer mới có giá trị để giao dịch.

Để App Pay Asian này hoạt động, trong tài khoản tên người dùng phải có 100 USD tương đương hơn 2,3 triệu đồng Việt Nam. Vì ham lợi, nhiều người dân ở thành phố Yên Bái và các huyện lân cận đã nộp tiền tham gia App Pay Asian.

Cũng tại cơ quan công an, bà Trần Thị Thanh Hương (sinh năm 1955, thường trú tại xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, bà đã nộp số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản được gọi là ví thanh toán điện tử. Số tiền hiện vẫn còn nguyên trong tài khoản nhưng không rút ra và sử dụng được.

Công an TP.Yên Bái xác định việc Nguyễn Văn Mạnh và nhóm người trên lên Yên Bái chia sẻ về App Pay Asian không có giấy tờ pháp lý chứng minh đủ tư cách pháp nhân. Khi thu tiền của người dân không có bất kỳ phiếu thu hay chứng từ chứng minh việc thu tiền.

Tại buổi thuyết trình, Mạnh tự giới thiệu là Giám đốc Công ty Pay Asian tại Việt Nam nhưng khi làm việc với cơ quan Công an Mạnh phủ nhận mọi thông tin cá nhân đã giới thiệu với người dân.

Trên website Payasian.com của công ty Công ty Pay Asian tại Việt Nam chia sẻ thông tin rất mập mờ về cách đầu tư tiền điện tử, website này cũng không hề có địa chỉ liên hệ làm việc hay số điện thoại liên lạc mà chủ yếu quảng cáo, hướng dẫn các ưu đãi, chế độ cho người chơi.

Theo Trung tá Dư Mạnh Thắng, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP.Yên Bái, hiện nay tình trạng lừa đảo rất tinh vi, người dân khi được mời tham dự các buổi thuyết trình hoặc bất cứ hoạt động đầu tư nào cần tỉnh táo và tìm hiểu kỹ thông tin về năng lực pháp nhân, hồ sơ và căn cứ pháp lý để tránh bị lợi dụng, mất tiền oan vì thực tế đã có nhiều nạn nhân mất số tiền rất lớn vì chính lòng tham và sự cả tin của mình.