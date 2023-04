IDJ Việt Nam, Năm Bảy Bảy... và loạt DN BĐS bị “tuýt còi“

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản gửi chủ đầu tư của 33 dự án bất động sản để chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn. Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, các dự án này được một số chủ đầu tư và đơn vị phân phối dự án kinh doanh tiến hành rao bán, chuyển nhượng thông qua các hình thức đặt cọc giữ chỗ, đăng ký vị trí để thu tiền người mua không đúng quy định; đăng tải các thông tin dự án không đúng với tính chất, mục tiêu, quy mô đã được chấp thuận đầu tư…



Trong đó, có 17 dự án kinh doanh khu dân cư, khu đô thị và 16 dự án du lịch nghỉ dưỡng ở Bình Thuận chưa đủ điều kiện đưa vào giao dịch, kinh doanh.

Cụ thể, có 17 dự án là các khu dân cư, khu đô thị bị yêu cầu ngừng giao dịch như: Khu dân cư HTV.BT Phan Rí Cừa tại xã Hòa Minh và thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (chủ đầu tư là Công ty CP HTV.BT Việt Nam); Khu dân cư Tiến Lợi (xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết) do Công ty CP đầu tư xây dựng Toàn Thịnh làm chủ đầu tư; Khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (phường Phú Hài, TP Phan Thiết) do Công ty CP Tân Việt Phát làm chủ đầu tư; dự án lấn biển bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải; Khu dân cư Nam Hà 2, 3 do Công ty TNHH Nam Hà - Đức Linh làm chủ đầu tư; Khu dân cư Nam cảng cá Phan Thiết do Công ty CP Xây lắp thủy sản Việt Nam Làm chủ đầu tư…

Khu du lịch nghỉ dưỡng APEC MANDALA WYNDHAM Mũi Né của Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam bị Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận yêu cầu chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản. Ảnh: apecgroup.net

Cùng đó, 16 dự án du lịch nghỉ dưỡng cũng bị Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận “tuýt còi” gồm: Khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp King Sea Phan Thiết tại xã Tiến Thành, TP Phan Thiết do Công ty TNHH Đại Thanh Quang làm chủ đầu tư; dự án sân golf Hòn Rơm (Công ty TNHH Phát triển S.I đầu tư); Khu Biệt thự nghỉ dưỡng Sentosa Villa (Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn làm chủ đầu tư); Tổ hợp Khu du lịch Thung lũng Đại Dương (chủ đầu tư Công ty TNHH Delta Valley Bình Thuận); Khu nghỉ dưỡng Mũi Né (chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ thương mại Lâm Viên); Khu du lịch Sài Gòn – Suối Nhum (chủ đầu tư Công ty CP du lịch Sài Gòn – Suối Nhum);

Tương tự là: Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt (chủ đầu tư Công ty CP thương mại dịch vụ Danh Việt); Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng Cát Vàng – Mũi Né (chủ đầu tư Công ty TNHH Nguyên Bình); Khu biệt thự cao cấp Casalavanda của Công ty TNHH Khang Linh làm chủ đầu tư; Khu du lịch nghỉ dưỡng APEC MANDALA WYNDHAM Mũi Né (Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam – thành viên của Tập đoàn Apec làm chủ đầu tư); ); Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Thanh Long Bay (Công ty CP Trung Sơn Bắc làm chủ đầu tư); Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư DELAGI (chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy)…

Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát thông tin các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện mua bán, chuyển nhượng, nhưng vẫn cố tình thực hiện việc rao bán, chuyển nhượng thông qua các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí để thu tiền của người mua, để chấn chỉnh kịp thời; đồng thời tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.