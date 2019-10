Housinco Premium Tân Triều sai phạm: Dân căng băng rôn đòi đất, UBND xã cố ý để “lọt” vi phạm?

Trong khi dự án tổ hợp văn phòng và nhà ở Housinco Tân Triều (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) - tên thương mại Housinco Premium - do Công ty CP Tập đoàn Housinco làm chủ đầu tư đang bị các cơ quan chức năng tạm dừng thi công, chuyển hồ sơ sang Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Hà Nội) do xây vượt quá 4 tầng. Liên quan đến vụ việc, từ ngày 18 -20/10 xuất hiện một số người dân đem ghế đến ngồi và căng băng rôn xung quanh dự án Housinco Premium để đòi đất?!.



Một trong số các nội dung khác cũng được in trên băng rôn là người dân kêu gọi “Tẩy chay Tập đoàn Housinco... mong mọi người không mua bán dự án này".

Người dân đem băng rôn đến căng trước dự án Housinco Premium đang bị đình chỉ vì xây vượt 4 tầng.

Phản ánh với PV Kiến Thức, một số người dân căng băng rôn ở đây cho biết lý do họ làm như vậy là vì phương án bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất của các hộ dân ở thôn Triều Khúc khi thực hiện dự án Tây Nam Kim Giang 1 (cụ thể là dự án Housinco Premium) không thỏa đáng.

Người dân cho biết, họ đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng của Hà Nội nhưng đến nay vẫn không được xử lý thỏa đáng nên bức đường cùng mới đem căng băng rôn, đòi đất như vậy?.

Trong khi đó, theo quan sát của PV, mọi hoạt động thi công bên trong dự án Housinco Premium đến ngày 20/10 vẫn đang tạm dừng, và hầu như không có bất kỳ ai ra vào khu vực công trường.

Housinco Premium sai phạm ngay trước trụ sở UBND xã Tân Triều nhưng chính quyền địa phương vẫn để "lọt" vi phạm.

Toàn bộ dự án Housinco Premium đang bị đình chỉ.

Điều đáng nói là, khoảng cách đường thẳng từ dự án Housinco Premium sai phạm đến trụ sở UBND xã Tân Triều rất gần. Đặc biệt, đứng từ trong trụ sở UBND xã này vẫn có thể quan sát thấy toàn bộ dự án Housinco Premium lọt tầm mắt. Tuy nhiên, không hiểu vì sao các cán bộ UBND xã Tân Triều vẫn để “lọt” vi phạm ?.

Điều này khiến dư luận không khỏi thắc mắc: Trách nhiệm của lãnh đạo UBND xã Tân Triều, cũng như việc quản lý, giám sát của UBND huyện Thanh Trì đến đâu khi để xảy ra hàng loạt vi phạm tại Housinco Tân Triều?. Phải chăng chính quyền xã, huyện đã buông lỏng quản lý nên mới dẫn đến việc Housinco Premium Tân Triều xây "lố” lên 4 tầng?.

Trước những nội dung liên quan đến dự án Housinco Premium trái phép, đặc biệt là việc người dân “tố” chính quyền và chủ đầu tư bồi thường đất không thỏa đáng, PV Kiến Thức đã liên hệ và đặt lịch làm việc với UBND xã Tân Triều.

*Kiến Thức tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến vụ việc