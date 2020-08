Hòa Phát cung cấp 300.000 tấn thép xây dựng trong tháng 7

Theo thông tin được chia sẻ từ Tập đoàn Hoà Phát (HPG), tháng 7 vừa qua, thép xây dựng Hòa Phát đạt sản lượng bán hàng 300.000 tấn, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước và tăng 19% so với tháng 6. Sản lượng thép xuất khẩu là 53.500 tấn, gấp gần 2 lần so với cùng kỳ.



Khu vực miền Nam tiếp tục ghi nhận mức tăng sản lượng ấn tượng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ 2019 với 75.000 tấn. Tiêu thụ trong các công trình xây dựng dân dụng vẫn đóng góp lớn nhất vào kết quả chung của thép Hòa Phát.

Lũy kế 7 tháng, thép xây dựng Hòa Phát đã cung ứng cho thị trường 1,81 triệu tấn thép thành phẩm, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng thép thành phẩm xuất khẩu là 256.500 tấn, tăng 73% và tương đương khối lượng xuất khẩu cả năm 2019. Các thị trường chính gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Úc, Canada, Thái Lan, Campuchia.

Ngoài thép thành phẩm, Hòa Phát đã cung cấp cho thị trường 1 triệu tấn phôi thép, phục vụ sản xuất thép xây dựng, riêng tháng 7 là 169.000 tấn.

Về tình hình kinh doanh, Hoà Phát đạt 40.145 tỷ đồng doanh thu và 5.060 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong bán niên 2020, tăng lần lượt 29% và 31% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch kinh doanh năm 2020 vừa được ĐHCĐ thông qua cuối tháng 6, Công ty đã thực hiện 47% doanh thu và 56% lợi nhuận sau thuế.

Tổng tài sản của Hoà Phát tại ngày 30/6 tăng thêm 10.868 tỷ đồng lên mức 112.644 tỷ đồng. Công ty có khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 4.669 tỷ đồng, gấp 3,4 lần đầu năm; tiền và tương đương tiền cũng tăng 64% lên 7.479 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Hoà Phát cũng tăng mạnh vay ngắn hạn thêm 5.176 tỷ đồng lên 22.014 tỷ đồng và vay dài hạn thêm 810 tỷ đồng lên 20.652 tỷ đồng. Như vậy, tổng nợ vay của Hòa Phát đang ở mức 42.600 tỷ đồng, chiếm 38% tổng nguồn vốn. Điều này khiến chi phí lãi vay tăng cao so cùng kỳ.