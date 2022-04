Hồ sơ cty An Phúc Hưng có xe tải vi phạm, người lạ đến xin xử phạt nhẹ?

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần thương mại và xây dựng An Phúc Hưng có chiếc xe tải cơi nới thành thùng bị lực lượng chức năng lập biên bản, người lạ đến xin xử phạt nhẹ, muốn “kiểm tra” hoạt động tác nghiệp của báo chí, được cấp giấy phép hoạt động từ ngày 9/11/2017, mã số thuế là 0108054402.



Doanh nghiệp này đăng ký địa chỉ tại ô 22 lô C, khu tái định cư X1, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Tên giao dịch là AN PHUC HUNG CONSTRUCTION & TRADING JOINT STOCK COMPANY.

Theo các thông tin công bố, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng An Phúc Hưng trước kia là ông Nguyễn Văn Hưng, hiện tại, bà Bùi Thị Thúy Hằng là người đứng tên đại diện.

Ngành nghề đăng ký hoạt động kinh doanh chính của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng An Phúc Hưng là xây dựng nhà để ở.

Mời độc giả xem video: Tài xế chiếc xe tải mang BSK: 29H-564.18 cơi nới thành thùng, "cố thủ" nhiều giờ trên xe khi bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, sáng 24/4, lực lượng Thanh tra Giao thông (TTGT) TP.Hà Nội do ông Lê Thành Điểm - Đội trưởng đội TTGT cầu, đường bộ phối hợp cùng Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nội đã mời phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống đến khu vực tả đê sông Hồng (xã Đông Dư, huyện Gia Lâm) để tuyên truyền về hoạt động xử lý tình trạng xe tải cơi nới thành thùng, quá khổ, quá tải, chở vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường.

Đây là buổi ra quân kiểm tra, xử lý đột xuất của lực lượng chức năng sau khi Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh về tình trạng xe tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, tung hoành trên đê sông Hồng (xã Đông Dư, huyện Gia Lâm) khiến người và phương tiện tham gia giao thông khiếp sợ, kết cấu đường bộ bị hư hỏng.

Người phụ nữ (áo đỏ) tiếp cận lực lượng chức năng để "xin xỏ" cho chiếc xe tải mang BSK: 29H-564.18 vi phạm.

Chỉ trong thời gian ngắn, Tổ liên ngành đã phát hiện, dừng và xử lý nhiều trường hợp xe tải cơi nới thành thùng, chở vật liệu không che chắn gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, quá trình Tổ công tác lập biên bản xử lý xe vi phạm thì nhận được nhiều cuộc gọi xin xỏ. Thậm chí, tại chốt còn xuất hiện một số người lạ mặt tiếp cận Tổ công tác để xin bỏ qua cho xe vi phạm.

Khi lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản chiếc xe tải mang BSK: 29H-564.18 của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng An Phúc Hưng do tài xế Lê Đắc Thắng điều khiển (sau nhiều giờ "cố thủ"), với lỗi xe có kích thước thùng không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (xe cơi nới thùng - kích thước thùng thực tế là 1,7m trong giấy tờ là 0,72m), thì xuất hiện 1 người phụ nữ mặc áo đỏ, độ tuổi trung niên ngồi trên xe ô tô 4 chỗ hiệu Mercedes màu trắng BKS 30H-XXX đến tiếp cận tổ công tác để xin xử phạt nhẹ.

Người phụ nữ rút chiếc thẻ "kim bài" từ ví ra muốn “kiểm tra” hoạt động tác nghiệp báo chí của một số phóng viên, nhà báo đang phối hợp với lực lượng liên ngành ghi nhận, tuyên truyền hoạt động xử lý xe tải vi phạm tại chốt.



Người phụ nữ này tự xưng làm việc tại “Giaothong24h.vn” và rút từ ví ra một chiếc thẻ hội viên của “Hội giao thông Việt Nam”, được in tên Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1976, để “thị uy”. Thậm chí người phụ nữ còn muốn “kiểm tra” hoạt động tác nghiệp báo chí của một số phóng viên, nhà báo đang phối hợp với lực lượng liên ngành ghi nhận, tuyên truyền hoạt động xử lý xe tải vi phạm tại chốt.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến bạn đọc về hoạt động của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng An Phúc Hưng.