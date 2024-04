Hồ sơ công ty HUD4 có khu đô thị sinh thái nhiều vi phạm

Theo CAND, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ ra nhiều sai phạm, vi phạm tại dự án "Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ", do Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4 làm chủ đầu tư.

Dự án "Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ", do Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4 làm chủ đầu tư có nhiều sai phạm, vi phạm. (Ảnh: Người đưa tin). Theo giới thiệu, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng), được thành lập năm 2004, có trụ sở chính tại 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Hoàng Đình Thắng.



Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4 hiện nay là 150 tỷ đồng, tương đương với 15.000.000 cổ phần. Trong đó vốn Nhà nước chiếm 51%, vốn cổ đông chiếm 49%. Công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4, là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. (Ảnh chụp màn hình).

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng năm 2023, HUD4 ghi nhận doanh thu 12,3 tỷ đồng, giảm 95% so với mức 252 tỷ cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 75% từ mức 6 tỷ lên 10,5 tỷ đồng ở kỳ này, đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ giảm 50%, mặc dù doanh thu giảm mạnh.

Trong kỳ này, công ty được hoàn về các khoản chi phí bán hàng chưa dùng tới khi kết thúc chu kỳ bán hàng, khiến chi phí bán hàng ghi nhận âm 15,7 tỷ đồng. Kết quả này giúp lợi nhuận thuần lũy kế 9 tháng của công ty ghi nhận 852 triệu đồng. Sau khi tiếp tục khấu trừ 746 triệu đồng thâm hụt từ khoản mục lợi nhuận khác, lợi nhuận trước thuế của HUD4 ghi nhận vỏn vẹn 106 triệu đồng, giảm 99,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Đến quý IV/2023, doanh thu của công ty đã tăng 63,6% và giá vốn tăng 177,78% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 10,95% trong khi chi phí bán hàng tăng 71,54% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 0,05 tỷ đồng, giảm 99,15% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 28,82 tỷ đồng, giảm 89,01% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận lũy kế đạt 0,14 tỷ đồng, giảm 99,29% so với cùng kỳ. Trong quý IV/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 133,21% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 133,21% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, HUD4 đã giữ nguyên tài sản cố địn h trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 13,61 tỷ đồng vào cuối quý IV/2023.