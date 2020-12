HNX-Index tăng 40% so với đầu năm, giá trị giao dịch tăng gần 55%

Ngày 10/12, Sở GDCK Hà Nội (HNX) tổ chức Hội nghị tổng kết để đánh giá công tác chỉ đạo điều hành năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021.



Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cũng như thiên tại lũ lụt liên tục xảy ra trong thời gian qua, tuy nhiên, Sở GDCK Hà Nội đã nỗ lực, đồng hành cùng các tổ chức tham gia thị trường khắc phục khó khăn và tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển của TTCK Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tính đến 15/11, giá trị trái phiếu huy động qua đấu thầu đạt hơn 276 nghìn tỷ đồng. Trong đó, KBNN huy động được hơn 266 nghìn tỷ đồng (hoàn thành 100% kế hoạch năm theo kế hoạch ban đầu và hoàn thành 88,6% kế hoạch điều chỉnh). NHPT huy động được 10 nghìn tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, quy mô niêm yết của thị trường TPCP tại ngày 15/11/2020 là hơn 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2019. Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 9,78 nghìn tỷ đồng, tăng 8,3% so với năm 2019, trong đó giao dịch repos chiếm 35,4% tổng GTGD toàn thị trường. NĐTNN mua ròng 2,97 nghìn tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán phái sinh có sự tăng trưởng vượt bậc và phát huy vai trò là công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả, góp phần tích cực vào ổn định thị trường cơ sở.

Thị trường đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng đầu tư và hàng loạt kỷ lục trên thị trường được ghi nhận trong năm 2020, đó là KLGD đạt mức cao nhất 356.033 hợp đồng vào ngày 29/7/2020 và OI cao nhất lên tới 52.767 hợp đồng vào ngày 10/11/2020.

Hợp đồng tương lai VN30 có KLGD bình quân đạt hơn 163 nghìn hợp đồng/phiên (tăng 84,27% so với bình quân năm 2019), khối lượng OI tiếp tục duy trì xu hướng tăng, khối lượng OI của toàn thị trường tại thời điểm 15/11/2020 đạt 49.440 hợp đồng, tăng gấp 3 lần so với thời điểm cuối năm 2019.

Thị trường cổ phiếu niêm yết và thị trường UPCoM cũng có thanh khoản tăng mạnh so với năm trước. Khối lượng giao dịch cổ phiếu niêm yết bình quân đạt hơn 55,5 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch hơn 632 tỷ đồng/phiên, tăng 75,5% về khối lượng và 54,5% về giá trị so với năm trước. Giá trị vốn hóa thị trường đạt 253,8 nghìn tỷ đồng, tăng xấp xỉ 32% so với thời điểm cuối năm 2019. Chỉ số HNX Index tăng 40% so với đầu năm.

Trên thị trường UPCoM, khối lượng giao dịch tăng 72,8% so với năm 2019, đạt 25,48 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt 357,18 tỷ đồng/phiên. Quy mô thị trường UPCoM đạt 904 công ty đăng ký giao dịch tại thời điểm 15/11/2020, giá trị ĐKGD theo mệnh giá đạt 376,1 nghìn tỷ đồng, vốn hóa thị trường đạt hơn 855 nghìn tỷ đồng.

Đối với hoạt động đấu giá cổ phần, đã tổ chức thành công 12 phiên đấu giá với tổng số cổ phần chào bán đạt 48,4 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt 47,3 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 97,7%, tổng số tiền trúng giá đạt 1.563 tỷ đồng.

Với sự điều hành linh hoạt và những giải pháp quan trọng của Chính phủ và những nền tảng đã đạt được trong năm 2020, là cơ sở để nền kinh tế duy trì được động lực phát triển ổn định trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Do vậy, TTCK sẽ tiếp tục có cơ hội phát triển cả về quy mô và chất lượng.