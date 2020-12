Tỷ phú thế giới kiếm tiền thế nào năm 2020?

Nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng cao trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19, giúp Jeff Bezos – nhà sáng lập và CEO hãng thương mại điện tử Amazon ngày càng giàu có. Hồi tháng 8, tỷ phú Jeff Bezos trở thành người đầu tiên có tài sản vượt mốc 200 tỷ USD nhưng nhanh chóng giảm xuống khi giá cổ phiếu Amazon đi xuống. Đến ngày 12/10, cổ phiếu Amazon tăng 4,75% giúp tài sản Jeff Bezos tăng 8,5 tỷ USD và đạt mốc 201,6 tỷ USD. Tính đến ngày 10/12/2020, tỷ phú Jeff Bezos sở hữu 181,5 tỷ USD. Ước tính, trong năm 2020, CEO Amazon kiếm được hơn 60 tỷ USD. Theo tin từ Bloomberg, năm 2020, tài sản của tỷ phú Elon Musk ghi nhận một kỷ lục mới khi ông chính thức vượt qua Bill Gates trở thành người giàu thứ hai thế giới với 127,9 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến ngày 23/11, Musk "bỏ túi" tổng cộng 100,3 tỷ USD, tốc độ tăng tài sản mà không tỷ phú nào trong Bloomberg Billionaires Index có thể đuổi kịp. Tài sản của tỷ phú Bill Gates cũng tăng lên trong năm vừa qua. Hiện tại, Bill Gates sở hữu 118,7 tỷ USD (theo Forbes), tăng 8 tỷ USD so với 110,6 ty USD tại thời điểm tháng 2/2020. Đồng sáng lập Alibaba - tỷ phú Jack Ma cũng ghi nhận số tài sản tăng vọt trong thời gian qua. Đầu tháng 11/2020, tài sản của Jack Ma tăng 72% lên 65,6 tỷ USD khi công ty fintech Ant Group trực thuộc Alibaba chuẩn bị bước chân lên sàn chứng khoán. Tính đến ngày 10/12/2020, Jack Ma sở hữu khối tài sản tương đương 61,7 tỷ USD (theo Forbes), tăng gần 20 tỷ USD so với thời điểm cuối năm 2019 (42 tỷ USD). Trong khi đó, tài sản của tỷ phú Warren Buffett giảm 7,3 tỷ USD trong năm qua, giảm mạnh hơn bất kỳ tỷ phú nào trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ của Forbes. Tài sản của ông Buffett giảm một phần là do ông quyên góp 2.9 tỷ USD cổ phiếu Berkshire Hathaway tới quỹ từ thiện và quỹ Bill and Melinda Gates Foundation trong tháng 7/2020. Nguồn ảnh: Forbes, Getty Image Video: Tỷ phú công nghệ chiếm ưu thế trong giới siêu giàu Trung Quốc. Nguồn: VTV24

