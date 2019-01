Hiểu thêm về thú chơi quất ngày Tết

Có lẽ cũng vì thế mà những ngày cận Tết, làng quất cảnh Tứ Liên (phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) lại tấp nập người ra kẻ vào. Không rõ chính xác từ bao giờ làng quất cảnh Tứ Liên lại nổi tiếng với nghề trồng quất cảnh . Những năm gần đây, người trồng quất cảnh của làng đã nhận ra xu hướng mang lại hiệu quả cao hơn trồng quất truyền thống, đó là trồng quất thế, quất bonsai. Bất kỳ ai có mặt tại làng quất vào dịp này đều choáng ngợp trước những chậu quất với nhiều hình dáng khác nhau.

Để hiểu thêm về công việc trồng quất nghệ thuật cũng như cách chọn, chăm sóc quất để gúp chậu quất các gia đình trong ngày Tết luôn đẹp và mang ý nghĩa tài lộc, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Thế Mạnh, một nghệ nhân có tiếng của làng quất Tứ Liên.

Nghệ nhân Bùi Thế Mạnh đang giới thiệu về nghệ thuật bon sai được kết hợp với thế dáng của một cây quất bình.

Theo ông Mạnh, thời tiết năm nay ủng hộ quất cảnh. Tuy có nhiều đợt rét đậm, mưa nhỏ nhưng xen kẽ là những ngày nắng hanh, giúp cây quang hợp tốt hơn. Lá xanh và quả to, đều, không bị rụng nhiều như năm trước, hứa hẹn một mùa quất Tết bội thu.

Nói về nét văn hóa chơi quất cảnh vào dịp Tết, nghệ nhân Bùi Thế Mạnh nói: “Theo quan niệm của người Việt ta, cây quất tượng trưng cho sự thu hoạch “bội thu” và cũng là một khởi đầu cho năm mới tốt đẹp. Vì thế, vào đầu năm mới, ta thường thấy mỗi gia đình mua một cây quất quả vàng xum xuê, lá xanh tốt với mong muốn khởi đầu một năm mới tốt đẹp, giúp gia tăng tiền tài và vận may cho các thành viên trong gia đình. Quả thật, khi bạn mua một cây quất cho năm mới cần phải có một sự nghiên cứu kỹ lưỡng. Theo nhiều người chọn quất chơi Tết cũng phải nghiên cứu phong thủy. Bởi ý nghĩa mà cây quất mang lại còn hàm chứa, nhiều ý nghĩa cao đẹp. Một cây quất lý tưởng, lá phải to, xanh đậm và bóng mượt, bên cạnh đó quả cây quất phải đều, căng mọng. Bên cạnh đó, còn phải có nhiều nụ, lộc non thì mới “chơi” lâu được”.

Anh Thiên Bảo, phố Bạch Mai, Hà Nội tới tận vườn quất Tứ Liên đặt cây ưng ý để chơi dịp Tết.

“Những cây quất lá xanh tốt, quả vàng chi chít thể hiện sự trù phú, hứa hẹn năm mới được mùa, ăn nên làm ra, dồi dào sức sống. Bài trí cây quất trong nhà với hy vọng mang lại niềm vui và may mắn cả năm cho gia đình, trong kinh doanh, đặt cây quất ở văn phòng hoặc cửa hàng sẽ đem lại cát khí lớn lao, sự đầu tư sáng suốt và thu được nhiều tài lộc”, ông Mạnh cho biết.