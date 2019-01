Đào cổ thụ Nhật Tân giá hàng trăm triệu cho đại gia chơi Tết

Một chủ vườn ở Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) sở hữu, chăm sóc hơn 100 gốc đào hơn 40 năm tuổi mang ra chào khách trong dịp Tết Âm lịch Kỷ Hợi năm nay. Mỗi gốc đào cổ thụ có giá bán khác nhau tùy vào hình dáng, kích thước và độ tuổi. Với gốc đào 40 tuổi dáng đẹp có giá hơn 250 triệu đồng. Giá cho thuê dịp Tết với gốc đào cổ thụ khoảng 100 triệu đồng/cây. Càng gần Tết, những gốc đào cổ thụ càng được người tiêu dùng "chịu chơi" trên khắp cả nước săn đón. Anh Hải, chủ vườn ở Nhật Tân cho biết, việc chăm sóc, tạo thế cho những gốc đào này rất tốn công qua nhiều năm. "Phải căn cho cây lên cành, lên hoa đúng dịp Tết, vừa đủ đẹp. Rất may thời tiết ủng hộ nên năm nay cây đẹp hơn năm ngoái", anh Hải chia sẻ. Gốc đào cổ thụ lâu năm to, khỏe, chắc tôn thế phía thân, cành. Gốc đào cổ thụ được chiết, ghép với cành đào tạo những dáng độc đáo, đẹp mắt. So với đào mới, những gốc đào cổ thụ có sức chịu đựng thời tiết tốt hơn, theo anh Hải, trời có mưa gió, rét đậm cũng không làm ảnh hưởng đến phát triển của cây. Hoa đào từ gốc cổ thụ có màu hồng không quá đậm nhưng đủ sắc khoe, mang đậm hình ảnh Tết. Gốc đào cổ thụ khỏe, dáng đẹp cùng với hoa cành, chồi non có giá hàng trăm triệu vẫn "thách thức" đại gia trong dịp Tết Âm lịch năm nay.

