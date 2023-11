Hé lộ “ông chủ” dự án sinh thái Măng Đen bất ngờ được gia hạn

UBND tỉnh Kon Tum mới đây, ban hành quyết định về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng cho Công ty cổ phần Măng Đen để thực hiện dự án khu biệt thự du lịch sinh thái Măng Đen ở thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông).



Về lý do gia hạn, UBND tỉnh Kon Tum cho biết nhằm thực hiện Quyết định số 2065/QĐ-BTNMT ngày 24/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giải quyết khiếu nại (lần hai) của Công ty cổ phần Măng Đen.

Quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất của UBND tỉnh Kon Tum.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Măng Đen được thành lập từ năm 2006, với vốn điều lệ là 17 tỷ đồng. Doanh nghiệp có địa chỉ tại Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm giám đốc, người đại diện của công ty là ông Trần Hào Hiệp.

Về dự án khu biệt thự du lịch sinh thái Măng Đen của Công ty cổ phần Măng Đen, dự án được UBND tỉnh Kon Tum cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 16/7/2008, cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 15/1/2012.

Mục tiêu của dự án này là xây dựng khu Resort nghỉ dưỡng cao cấp , tham quan dã ngoại, công viên cây xanh, phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan nghỉ dưỡng. Quy mô dự án lên đến 29 ha đất.

Vào tháng 9/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum đã có quyết định chấm dứt hoạt động dự án khu biệt thự du lịch sinh thái Măng Đen.

Dự án khu biệt thự du lịch sinh thái Măng Đen.

Lý do chấm dứt hoạt động là do dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai, thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định.

Động thấy trên được đưa ra sau khi Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum ban hành thông báo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại dự án khu biệt thự du lịch sinh thái Măng Đen của Công ty cổ phần Măng Đen.