Hé lộ "danh tính" ông chủ Nhơn Hội New City rao bán trái phép bị “tuýt còi”

(Kiến Thức) - Chủ đầu tư dự án Nhơn Hội New City vừa bị “tuýt còi” là Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt, chuyên hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển bất động sản, khách sạn, resort cao cấp...

Mới đây, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đề nghị chủ đầu tư dự án Nhơn Hội New City là Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt có cam kết dừng ngay việc mở bán, nhận đặt cọc giữ chỗ đất nền không đúng quy định.

Theo hồ sơ doanh nghiệp, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt tiền thân là Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh nhà Phát Đạt) được thành lập từ đầu dưới hình thức công ty cổ phần vào năm 2004 theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103002655 do Sở KH&ĐT TP HCM cấp ngày 13/09/2004.

Ông Nguyễn Văn Đạt là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty: đầu tư phát triển bất động sản, khách sạn, resort cao cấp...

Công ty BĐS Phát Đạt là chủ đầu tư nhiều dự án lớn.

Công ty BĐS Phát Đạt đã đầu tư kinh doanh nhiều dự án bất động sản tại các thành phố trọng điểm và đã trở thành một trong những nhà đầu tư bất động sản cao cấp hàng đầu hiện nay...

Các dự án đã xây dựng, đầu tư, môi giới của Phát Đạt phải kể đến bao gồm: The Everrich ( I, II, III, IV), Long Thạnh Mỹ (Quận 9), Đông Tây Plaza (Quận 6), Hậu Giang Plaza (Quận 6), Khu dân cư Phan Đình Phùng và Nam Lê Lợi (TP.Quảng Ngãi), The Westin Resort & Spa Cam Ranh, Khách sạn Marriott Hội An – Quảng Nam, Khu resort 5 sao Phú Quốc – Kiên Giang.

Ngày 14/5/2019, Công ty được phê duyệt tăng vốn điều lệ từ 2.663 tỷ đồng lên 3.276 tỷ đồng.

Năm 2017, dư luận xôn xao về thiếu gia 9x tại doanh nghiệp địa ốc nghìn tỷ này. Cụ thể, Nguyễn Tấn Danh (con trai ông Nguyễn Văn Đạt) tuy còn khá trẻ tuổi (sinh năm 1990) nhưng đã trải qua nhiều cương vị lãnh đạo cấp cao với quy trình bổ nhiệm “thần tốc” tại tập đoàn có vốn điều lệ đến 2.200 tỷ đồng.

Theo đó, tháng 9/2015, Nguyễn Tấn Danh chính thức nhận quyết định giữ chức Phó tổng giám đốc kinh doanh Phát Đạt Group thay người tiền nhiệm mới nhậm chức trước đó 7 tháng.

Cuối tháng 3/2016, ông Danh là ứng cử viên duy nhất cho ghế thành viên HĐQT vừa bị bỏ trống theo đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Tuấn. Hiển nhiên, vị tân Phó tổng giám đốc nhận được 100% phiếu bầu của cổ đông để ngồi vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp bất động sản nghìn tỷ này.

Đến tháng 8/2016, ông Danh tiếp tục leo cao lên chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc công ty.

Đáng ngạc nhiên hơn, tháng 5/2017, vị lãnh đạo 9x quyết định thôi làm Phó Tổng giám đốc tập đoàn Phát Đạt. Tuy nhiên sau đó một tháng, ông Nguyễn Tấn Danh được thông báo đang kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Elements và Chủ tịch HĐQT công ty CTCP Đầu tư Phú Mỹ Hưng.