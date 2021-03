Hé lộ danh tính bà chủ 8X chi nghìn tỷ làm dự án KCN Tam Anh - An An Hòa

Không chỉ là cổ đông lớn tại Công ty An An Hòa - doanh nghiệp chi nghìn tỷ làm dự án KCN Tam Anh - An An Hòa, bà chủ 8X Lê Thị Nghĩa còn đại diện cho một loạt pháp nhân khác.

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.



Dự án có quy mô sử dụng đất 435,8ha với tổng vốn đầu tư dự kiến là 1.540 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 462 tỷ đồng.

Chủ đầu tư của dự án này là Công ty cổ phần công nghiệp và đô thị An An Hòa (gọi tắt là Công ty An An Hòa). Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án KCN Tam Anh - An An Hòa do Công ty cổ phần công nghiệp và đô thị An An Hòa làm chủ đầu tư. (Ảnh minh họa).

Theo tìm hiểu của PV, Công An An Hòa được thành lập vào tháng 3/2019, đăng ký trụ sở tại khu công nghiệp - Hậu cần Cảng Tam Hiệp (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này là bà Lê Thị Nghĩa (SN 1984). Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư, kinh doanh, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và kinh doanh bất động sản.

Vốn điều lệ của Công ty An An Hòa là 391 tỷ đồng. Trong đó, bà Lê Thị Nghĩa góp 199,41 tỷ đồng, tương đương với 51%; ông Nguyễn Đình Hà góp 152,49 tỷ đồng, tương đương 39%; còn lại là Công ty cổ phần Comin An An Hòa với 39,1 tỷ đồng, tương đương 10%.

Ngoài Công ty An An Hòa, bà chủ 8X Lê Thị Nghĩa còn là cổ đông sáng lập, nắm giữ 30% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Comin An An Hòa và đại diện cho một loạt các pháp nhân khác như: Công ty TNHH MTV An An Hòa, Công ty cổ phần Indusvalley Chu Lai, Công ty cổ phần Dịch vụ đăng kiểm Nam Quảng Nam. Các pháp nhân này đều đăng ký địa chỉ trụ sở tại tỉnh Quảng Nam.

Riêng Công ty cổ phần Comin An An Hòa thành lập vào tháng 10/2016. Ngành nghề là sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Ban đầu, Công ty có vốn điều lệ là 20 tỷ đồng. Trong đó, ông Vũ Đức Thiệp góp 6 tỷ đồng, tương đương 30%; ông Dương Văn Luận góp 8 tỷ đồng, tương đương 40%; phần còn lại là bà Lê Thị Nghĩa góp 6 tỷ đồng, tương đương 30%.

Đến cuối năm 2018, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ lên 23 tỷ đồng, và tăng lên 79 tỷ đồng vào tháng 9/2019.

Trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, người đại diện pháp luật hiện nay của Công ty cổ phần Comin An An Hòa là bà Lê Thị Thu Hà (SN 1982).