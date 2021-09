Gia Lâm: Người dân “vùng xanh” nhộn nhịp chuẩn bị mở lại cửa hàng

UBND huyện Gia Lâm cho biết, từ 6/9 sẽ cho một số cửa hàng kinh doanh bán đồ ăn mang về được phép mở cửa hoạt động trở lại. Kế hoạch này được đặt ra để duy trì, đẩy mạnh sản xuất nhưng vẫn đảm bảo thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 lây lan. Huyện Gia Lâm đã chia địa bàn thành 3 phân khu, trong đó phân khu 3 (vùng xanh) gồm 19 xã, thị trấn không phát hiện ca bệnh phát sinh trên địa bàn trong thời gian cách ly. Khu vực này sẽ cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn (không uống) được mở cửa nhưng chỉ được bán mang về. Anh Phủng - chủ cửa hàng phở trên phố Hà Huy Tập (thị trấn Yên Viên, Gia Lâm) cho biết, anh nhận được thông tin của Huyện cho mở lại từ sáng sớm nay nhưng do cửa hàng đóng lâu ngày lại chưa có đồ nên phải dọn dẹp, hôm sau mới bán được. Cách cửa hàng của anh Phủng không xa, anh Nguyễn Văn Tuấn cũng đang lau dọn đồ đạc để chuẩn bị mở bán hàng. Anh Tuấn cho biết, anh có 2 cửa hàng nhưng đã đóng cửa hơn 2 tháng nay. Do không phải đi thuê nhà nên anh may mắn hơn nhiều cửa hàng khác đã buộc phải đóng cửa do không đủ chi phí duy trì mùa dịch. Ngoài bán phở, anh Tuấn có thêm cửa hàng bán lẩu cũng bắt đầu mở cửa trở lại. “Người dân cũng chỉ đến mua về chứ không còn ai dám ngồi ăn tại chỗ nữa” - anh Tuấn nói. Ngoài ra, huyện Gia Lâm cũng cho phân khu 2 (vùng da cam) được hoạt động các dịch vụ thiết yếu nhưng phải đảm bảo đủ phương châm “3 tại chỗ”, “một cung đường, hai điểm đến”. Toàn bộ người dân ra vào 2 phân vùng đang được hoạt động kinh doanh của huyện Gia Lâm sẽ có lực lượng kiểm soát, lập sổ theo dõi. Người dân thị trấn Yên Viên (Gia Lâm) dọn dẹp chuẩn bị mở cửa hàng.

