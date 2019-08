Hãng hàng không bỏ quên máy bay 12 năm ở Nội Bài có quy mô cỡ nào?

Chiếc máy bay Boeing B727-200 mang số hiệu đăng ký XU-RKJ bị bỏ rơi 12 năm ở Nội Bài từng thuộc sở hữu của Hãng hàng không Royal Khmer Airlines.

Theo Cambodia Daily, Royal Khmer Airlines là một hãng hàng không tư nhân nhỏ có trụ sở tại Phnom Penh, Campuchia. Hãng khai thác các chuyến bay thẳng giữa Campuchia, Việt Nam và Hàn Quốc.

Royal Khmer Airlines được thành lập vào năm 2000. Ban đầu, hãng dự định thực hiện các chuyến bay thương mại vào năm 2001 nhưng không thành.

Chiếc Boeing 727-200 của Royal Khmer Airlines tại sân bay quốc tế Phnom Penh năm 2004. (Ảnh: Royal Khmer Airlines)

Tháng 10/2003, Dịch vụ Máy bay Châu Á từ Malaysia đã chọn mua hãng hàng không và sử dụng giấy phép để hoạt động. Để phục vụ các chuyến bay, hãng hàng không Royal Khmer Airlines mua một chiếc Boeing 737-200 cũ và đưa vào khai thác ngày 15/5/2004. Sau đó, hãng bắt đầu các hoạt động chở hành khách theo lịch trình.



Tuy nhiên, các dịch vụ của hãng hãng không Royal Khmer Airlines được cho là không đáng tin cậy. Vì thế, trong suốt năm 2005, hãng đã không hoạt động.

Ngày 7/2/2006, The Korea Times đưa tin Bộ Xây dựng và Vận tải Hàn Quốc đã đưa ra lời chỉ trích đối với hãng này do các biện pháp an toàn không đạt tiêu chuẩn.

Các vấn đề của hãng Royal Khmer Airlines bị đưa ra gồm lỗi đèn của hệ thống thoát hiểm khẩn cấp không hoạt động, sách hướng dẫn trên máy bay đã lỗi thời. Ngoài ra, máy bay của hãng cũng thiếu các biện pháp an toàn trong việc nạp nhiên liệu và xếp hành lý của hành khách.

Trong lịch trình chuyến bay của hãng được cập nhật lần cuối cùng năm 2006, Royal Khmer Airlines khai thác các chuyến bay quốc tế đến Hà Nội, TP.HCM, Seoul cùng với đường bay nội địa.