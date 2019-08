Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24/8: USD và bảng Anh rủ nhau tăng giá

Chỉ số đồng đô la, theo dõi đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ, đã tăng khoảng 0,2% so với mức cuối ngày Thứ Năm tại 98.222, với mức tăng lớn nhất so với đồng yên và đồng franc Thụy Sĩ có năng suất thấp hơn.

Ông Powell đang phải đối mặt với áp lực chính trị to lớn từ Tổng thống Donald Trump và sự kỳ vọng từ các nhà đầu tư về việc cắt giảm lãi suất. Ông Powell là người đứng đầu Ủy ban Thị trường Mở (FOMC), một nhóm các nhà hoạch định chính sách thuộc FED họp nhau để xác định lãi suất, và những việc khác.

Ông Trump đã lập luận rằng “nền kinh tế sẽ còn tốt hơn nữa” nếu FED hạ lãi suất thêm ít nhất 100 điểm cơ bản trong thời gian tới – một động thái thường chỉ được thực hiện khi nền kinh tế rơi vào suy thoái kinh tế nghiêm trọng – nhằm hỗ trợ nước Mỹ cạnh tranh với các nước có lãi suất thấp hơn, cụ thể là Đức.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, lợi tức trái phiếu Kho bạc 10 năm của Mỹ hôm 22.8 đã tăng lên mức 1,61% và trở lại tình trạng bình thường trong 10 năm qua là luôn cao hơn lợi tức trái phiếu 2 năm nước này.

Vào ngày 22/8, ông Trump đã đăng tweet, “Nền kinh tế đang hoạt động rất tốt. FED có thể dễ dàng Thiết lập Kỷ lục! Tôi muốn đưa ra câu hỏi, tại sao chúng ta phải trả lãi suất cao hơn Đức và một số nước khác? Hãy sớm (thay đổi), đừng để quá muộn. Hãy để nước Mỹ chiến thắng vang dội, chứ không chỉ là chiến thắng!”

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp mới 11 năm trong ngày thứ hai liên tiếp. Đồng bảng Anh đã giữ giá. Hai ngày trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp đón tân Thủ tướng Anh Boris Johnson tại điện Élyseés và trao đổi vấn đề Anh rời liên minh châu Âu (Brexit).

Ngày 23/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.127 đồng (tăng 11 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.759 đồng (giảm 5 đồng).

Đầu giờ sáng 23/8, đa số các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay gần như không đổi so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.140 đồng (mua) và 23.60 đồng (bán).

Vietcombank và BIDV niêm yết ở mức: 23.145 đồng (mua) và 23.66 đồng (bán). Vietinbank: 23.138 đồng (mua) và 23.258 đồng (bán). ACB: 23.130 đồng (mua) và 23.250 đồng (bán).