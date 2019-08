Grand Plaza đuổi người trú mưa và loạt thương hiệu nhận bão "1 sao" vì thiếu tình người

Chiều tối ngày 29/8, một chủ tài khoản facebook bất ngờ chia sẻ một đoạn video kèm với chú thích ngắn lên diễn đàn OFF về việc nam nhân viên khách sạn 5 sao Grand Plaza Hotel ở 117 Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) chỉ tay, quát tháo, nhất quyết đuổi những người trú mưa ngoài sảnh khi thời tiết Hà Nội đang mưa dông gió bão nguy hiểm, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em khiến dư luận vô cùng bức xúc. Sau hành động của nam nhân, nhiều người cho rằng anh này đã quá thô lỗ, vô cảm, thiếu tình người. Không dừng lại ở đó, Grand Plaza Hotel còn tiếp tục phải nhận “bão” đánh giá 1 sao trên fanpage facebook và Google. Đến cuối giờ chiều ngày 30/8, nhiều người dùng vẫn không thể nào truy cập được vào fanpage của Grand Plaza Hotel. Một sự việc tương tự khiến một thương hiệu nổi tiếng khác cũng bị dư luận đánh giá 1 sao đó là vào tháng 4/2019, tài khoản Burger King tại New Zealand một quảng cáo với hình ảnh một người phương Tây ăn món "Vietnamese Sweet Chilli Tendercrisp Burger" mới (bánh mì kẹp ớt ngọt kiểu Việt Nam), với đôi đũa màu đỏ khổng lồ. Tài khoản này chú thích “Hãy tận hưởng vị giác của bạn khi đến TP HCM với món bánh mỳ kẹp ớt ngọt kiểu Việt Nam của chúng tôi". Ngay lập tức, hãng này đã gây bức xúc đối với nhiều người Việt Nam trên mạng xã hội, cùng với đó là họ nhận được loạt đánh giá 1 sao với lý do không tôn trọng nét văn hóa của người châu Á. Tiếp đó, là vào tháng 5/2019, cửa hàng Burger King ở địa chỉ 539 Nguyễn Tri Phương (quận 10, TP HCM) dán thông báo cầu các tài xế Grab Food, Go-Viet xếp ghế gọn gàng sau khi nhận đồ ăn (để mang đi ship), nếu không sẽ từ chối phục vụ. Hành động của Burger King ngay lập tức tạo nên làn sóng phản ứng từ phía cộng đồng gọi xe công nghệ. Nhiều tài xế xe ôm công nghệ đã lên tiếng kêu gọi tẩy chay, “vote 1 sao” để “dằn mặt” cửa hàng này vì thái độ với khách hàng. Trong khi ồn ào ập đến các thương hiệu và bị cộng đồng mạng đánh giá 1 sao, thì thương hiệu trà sữa nổi tiếng của giới trẻ The Alley tại Hàng Bài (Hà Nội) cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm bị chỉ trích dữ dội khi bị tố có thái độ phục vụ coi thường shipper. Khi một số dân mạng đang "mon men" đánh giá 1 sao cho The Alley vì thái độ coi thường shipper thì thương hiệu này nhanh chóng khóa tính năng đánh giá sao. Ngoài những thương hiệu đã nêu, cư dân mạng từng phản ứng với việc McDonald's ở Myrtle Beach (South Carolina, Mỹ) đuổi người mua đồ ăn cho người vô gia cư vào hồi tháng 3/2018. Thương hiệu này không chỉ nhận được “bão” đánh giá 1 sao mà còn bị nhiều người dùng trên thế giới chửi rủa, chỉ trích.

Chiều tối ngày 29/8, một chủ tài khoản facebook bất ngờ chia sẻ một đoạn video kèm với chú thích ngắn lên diễn đàn OFF về việc nam nhân viên khách sạn 5 sao Grand Plaza Hotel ở 117 Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) chỉ tay, quát tháo, nhất quyết đuổi những người trú mưa ngoài sảnh khi thời tiết Hà Nội đang mưa dông gió bão nguy hiểm, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em khiến dư luận vô cùng bức xúc. Sau hành động của nam nhân, nhiều người cho rằng anh này đã quá thô lỗ, vô cảm, thiếu tình người. Không dừng lại ở đó, Grand Plaza Hotel còn tiếp tục phải nhận “bão” đánh giá 1 sao trên fanpage facebook và Google. Đến cuối giờ chiều ngày 30/8, nhiều người dùng vẫn không thể nào truy cập được vào fanpage của Grand Plaza Hotel. Một sự việc tương tự khiến một thương hiệu nổi tiếng khác cũng bị dư luận đánh giá 1 sao đó là vào tháng 4/2019, tài khoản Burger King tại New Zealand một quảng cáo với hình ảnh một người phương Tây ăn món "Vietnamese Sweet Chilli Tendercrisp Burger" mới (bánh mì kẹp ớt ngọt kiểu Việt Nam), với đôi đũa màu đỏ khổng lồ. Tài khoản này chú thích “Hãy tận hưởng vị giác của bạn khi đến TP HCM với món bánh mỳ kẹp ớt ngọt kiểu Việt Nam của chúng tôi". Ngay lập tức, hãng này đã gây bức xúc đối với nhiều người Việt Nam trên mạng xã hội, cùng với đó là họ nhận được loạt đánh giá 1 sao với lý do không tôn trọng nét văn hóa của người châu Á. Tiếp đó, là vào tháng 5/2019, cửa hàng Burger King ở địa chỉ 539 Nguyễn Tri Phương (quận 10, TP HCM) dán thông báo cầu các tài xế Grab Food, Go-Viet xếp ghế gọn gàng sau khi nhận đồ ăn (để mang đi ship), nếu không sẽ từ chối phục vụ. Hành động của Burger King ngay lập tức tạo nên làn sóng phản ứng từ phía cộng đồng gọi xe công nghệ. Nhiều tài xế xe ôm công nghệ đã lên tiếng kêu gọi tẩy chay, “vote 1 sao” để “dằn mặt” cửa hàng này vì thái độ với khách hàng. Trong khi ồn ào ập đến các thương hiệu và bị cộng đồng mạng đánh giá 1 sao, thì thương hiệu trà sữa nổi tiếng của giới trẻ The Alley tại Hàng Bài (Hà Nội) cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm bị chỉ trích dữ dội khi bị tố có thái độ phục vụ coi thường shipper. Khi một số dân mạng đang "mon men" đánh giá 1 sao cho The Alley vì thái độ coi thường shipper thì thương hiệu này nhanh chóng khóa tính năng đánh giá sao. Ngoài những thương hiệu đã nêu, cư dân mạng từng phản ứng với việc McDonald's ở Myrtle Beach (South Carolina, Mỹ) đuổi người mua đồ ăn cho người vô gia cư vào hồi tháng 3/2018. Thương hiệu này không chỉ nhận được “bão” đánh giá 1 sao mà còn bị nhiều người dùng trên thế giới chửi rủa, chỉ trích.