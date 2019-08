Cận cảnh khách sạn dát vàng Grand Plaza có nhân viên đuổi dân trú mưa

Khách sạn dát vàng Grand Plaza nằm ở địa chỉ số 117 Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), được coi là một trong những khách sạn dát vàng hạng sang bậc nhất Hà Nội. Tuy nhiên sau hành động đuổi người trú mưa của nhân viên khách sạn này đang khiến Grand Plaza Hotel mất điểm nghiêm trọng. Hình ảnh nam nhân viên được cho là đã đuổi người trú mưa ra khỏi sảnh khách sạn Grand Plaza Hotel. Đáng nói, trong số những người bị đuổi có cả phụ nữ và trẻ em. (Ảnh: Infonet). Fanpage và đánh giá trên Google của khách sạn 5 sao Grand Plaza Hotel đã nhận "cơn mưa" 1 sao từ phía dư luận. Hầu hết, cư dân mạng đều đánh giá khách sạn cao cấp mà hành xử kém sang, thô lỗ!. Theo tìm hiểu của PV, khách sạn Grand Plaza Hà Nội là khách sạn 5 sao, nằm trong tổ hợp Trung tâm thương mại - Khách sạn cao cấp Grand Plaza, gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng, tổng cộng 618 phòng nghỉ với đầy đủ các tiện nghi cao cấp trong đó có 5 phòng Royal Suite - mỗi phòng rộng 157 mét vuông và 1 phòng Presidential Suite rộng 410 mét vuông. Tổng số vốn đầu tư thực tế vượt quá gần gấp đôi con số ban đầu là 160 triệu USD... Khu phức hợp rộng 168.000m2 này do Tập đoàn CharmVit (Hàn Quốc) đầu tư. Công trình được coi như một biểu tượng mới của dòng vốn FDI Hàn Quốc đổ vào Việt Nam sau khách sạn Daewoo ở 360 Kim Mã (Hà Nội). Khách sạn Grand Plaza chính thức khai trương dịp cả nước tưng bừng kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (2010) và được gắn biển công trình 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Phía bên ngoài khách sạn Grand Plaza, nơi xảy ra sự việc nhân viên đuổi người trú mưa gây phẫn nộ dư luận. Từ ngoài sảnh đến trần hành lang, những cột trụ cao hay các họa tiết trang trí bên trong khách sạn Grand Plaza đều dát vàng rực rỡ. Những lát vàng lá mỏng như giấy được nhập từ Trung Quốc làm căn phòng lung linh rực rỡ. (Ảnh: viettimejsc.com). Phần lớn những mẫu hoa văn họa tiết trang trí trong nhà được dát vàng này đều do những người thợ từ Hàn Quốc thiết kế. (Ảnh: viettimejsc.com). Các khu hội nghị, ẩm thực và giải trí cao cấp với lối kiến trúc pha trộn giữa Âu và Á, Grand Plaza Hotel được đánh giá là một điểm nhấn trong quần thể các công trình cao tầng tại khu phía Tây Hà Nội. Khách sạn Grand Plaza có 4 phòng họp, 9 phòng chức năng được trang bị hiện đại với đầy đủ các dịch vụ cho thuê trang thiết bị - internet - dịch vụ phô tô - in ấn - chuyển thư tín - đánh máy. Riêng phòng họp Grand Millenium có sức chứa lên đến 1200 khách - phòng Crystal có sức chứa 600 khách phù hợp với việc tổ chức các hội nghị - hội thảo - họp chuyên đề - tiệc cưới. Phòng ngủ "xịn xò" của khách sạn dát vàng Grand Plaza bậc nhất Hà Nội. Hiện sự việc nhân viên khách sạn dát vàng Grand Plaza đuổi người trú mưa ở Hà Nội vẫn đang là "tâm điểm nóng" của dư luận.

Khách sạn dát vàng Grand Plaza nằm ở địa chỉ số 117 Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), được coi là một trong những khách sạn dát vàng hạng sang bậc nhất Hà Nội. Tuy nhiên sau hành động đuổi người trú mưa của nhân viên khách sạn này đang khiến Grand Plaza Hotel mất điểm nghiêm trọng. Hình ảnh nam nhân viên được cho là đã đuổi người trú mưa ra khỏi sảnh khách sạn Grand Plaza Hotel. Đáng nói, trong số những người bị đuổi có cả phụ nữ và trẻ em. (Ảnh: Infonet). Fanpage và đánh giá trên Google của khách sạn 5 sao Grand Plaza Hotel đã nhận "cơn mưa" 1 sao từ phía dư luận. Hầu hết, cư dân mạng đều đánh giá khách sạn cao cấp mà hành xử kém sang, thô lỗ!. Theo tìm hiểu của PV, khách sạn Grand Plaza Hà Nội là khách sạn 5 sao, nằm trong tổ hợp Trung tâm thương mại - Khách sạn cao cấp Grand Plaza, gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng, tổng cộng 618 phòng nghỉ với đầy đủ các tiện nghi cao cấp trong đó có 5 phòng Royal Suite - mỗi phòng rộng 157 mét vuông và 1 phòng Presidential Suite rộng 410 mét vuông. Tổng số vốn đầu tư thực tế vượt quá gần gấp đôi con số ban đầu là 160 triệu USD... Khu phức hợp rộng 168.000m2 này do Tập đoàn CharmVit (Hàn Quốc) đầu tư. Công trình được coi như một biểu tượng mới của dòng vốn FDI Hàn Quốc đổ vào Việt Nam sau khách sạn Daewoo ở 360 Kim Mã (Hà Nội). Khách sạn Grand Plaza chính thức khai trương dịp cả nước tưng bừng kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (2010) và được gắn biển công trình 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Phía bên ngoài khách sạn Grand Plaza, nơi xảy ra sự việc nhân viên đuổi người trú mưa gây phẫn nộ dư luận. Từ ngoài sảnh đến trần hành lang, những cột trụ cao hay các họa tiết trang trí bên trong khách sạn Grand Plaza đều dát vàng rực rỡ. Những lát vàng lá mỏng như giấy được nhập từ Trung Quốc làm căn phòng lung linh rực rỡ. (Ảnh: viettimejsc.com). Phần lớn những mẫu hoa văn họa tiết trang trí trong nhà được dát vàng này đều do những người thợ từ Hàn Quốc thiết kế. (Ảnh: viettimejsc.com). Các khu hội nghị, ẩm thực và giải trí cao cấp với lối kiến trúc pha trộn giữa Âu và Á, Grand Plaza Hotel được đánh giá là một điểm nhấn trong quần thể các công trình cao tầng tại khu phía Tây Hà Nội. Khách sạn Grand Plaza có 4 phòng họp, 9 phòng chức năng được trang bị hiện đại với đầy đủ các dịch vụ cho thuê trang thiết bị - internet - dịch vụ phô tô - in ấn - chuyển thư tín - đánh máy. Riêng phòng họp Grand Millenium có sức chứa lên đến 1200 khách - phòng Crystal có sức chứa 600 khách phù hợp với việc tổ chức các hội nghị - hội thảo - họp chuyên đề - tiệc cưới. Phòng ngủ "xịn xò" của khách sạn dát vàng Grand Plaza bậc nhất Hà Nội. Hiện sự việc nhân viên khách sạn dát vàng Grand Plaza đuổi người trú mưa ở Hà Nội vẫn đang là "tâm điểm nóng" của dư luận.