Gói thầu gần 9 tỷ của Điện lực TP HCM về tay ai?

Cuộc đua của 6 nhà thầu

Biên bản mở thầu ngày 20/8/2024. Nguồn MSC

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 22/7/2024, Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP HCM TNHH - Công ty Công nghệ thông tin Điện lực TP HCM đã ban hành Quyết định 349/QĐ-EVNHCMCIT phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật "Trang bị bổ sung hệ thống camera giám sát tại các trạm biến áp, trạm ngắt" với tổng mức đầu tư 8,916 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ vốn khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực TP HCM.

Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 20/08/2024, trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Gói thầu Trang bị bổ sung hệ thống camera giám sát tại các trạm biến áp, trạm ngắt có giá 8,727 tỷ đồng với 6 nhà thầu cạnh tranh: Công ty CP Power of Passion Technology Solutions dự thầu với giá 7,504 tỷ đồng; Công ty CP công nghệ năng lượng AT dự thầu với giá 7,847 tỷ đồng; Liên danh nhà thầu Nhật Minh - Thành Công (do công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu và dịch vụ kỹ thuật Nhật Minh làm đại diện) dự thầu với giá 7,892 tỷ đồng; Công ty TNHH thương mại công nghệ Việt Chuyên SG dự thầu với giá 8,124 tỷ đồng; Công ty CP công nghệ truyền thông DTS dự thầu với giá 8,410 tỷ đồng và Công ty TNHH Tổng công ty công nghệ và giải pháp CMC dự thầu với giá 8,671 tỷ đồng.

Nếu chỉ xét về giá đã được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thông qua Biên bản mở thầu, Công ty CP Power of Passion Technology Solutions đang có lợi thế về giá.

Năng lực nhà thầu

Công ty CP Power of Passion Technology Solutions có địa chỉ tại phường 4, quận Tân Bình, TP HCM; thành lập tháng 1/2013 với loại hình công ty cổ phần; lĩnh vực kinh doanh chủ yếu hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, tư vấn; Người đại diện pháp luật Nguyễn Phan Quý Nhi.

Từ tháng 9/2017 đến nay, nhà thầu đã tham gia và trúng 43/115 gói, trượt 51 gói, 20 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu gần 118 tỷ đồng (với hơn 84 triệu đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 99,7 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 18,118 tỷ đồng.

Nhà thầu thường tham gia và trúng các gói thầu do Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP HCM - Công ty Công nghệ thông tin Điện lực TP HCM; Công ty công nghệ thông tin Điện lực miền Trung - Tổng Công ty Điện lực miền Trung; Công ty Điện lực Bình Dương; Tổng công ty Điện lực miền Trung... tổ chức mời thầu.

Ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, nhà thầu cũng đang chờ kết quả một số gói thầu: Gói thầu: Trang bị bổ sung hệ thống lưu trữ dữ liệu và thay thế server SCADA tại Cơ quan Công ty do Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai làm chủ đầu tư; Gói thầu Cung cấp trang thiết bị văn phòng năm 2024 do Công ty Điện lực Kiên Giang làm chủ đầu tư; Gói thầu Hàng hóa - mua sắm thiết bị định tuyến do Công ty Điện lực Bình Dương làm chủ đầu tư; Gói thầu Mua sắm hàng hóa giấy phép (license) gia hạn sử dụng tính năng trên thiết bị tường lửa PaloAlto PA-3220 do Công ty Điện lực Bình Thuận làm chủ đầu tư; ...

Mới đây, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã phê duyệt cho Công ty CP Power of Passion Technology Solutions trúng thầu Gói thầu: Gia hạn bản quyền và dịch vụ bảo hành cho các thiết bị ATTT với giá 1,552 tỷ đồng;

Gói thầu Mua sắm thiết bị lưu trữ trị giá 7,715 tỷ đồng do Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM làm chủ đầu tư...

Công ty CP công nghệ năng lượng AT có địa chỉ tại phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội; thành lập tháng 12/2015 với loại hình Công ty cổ phần, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, tư vấn; người đại diện pháp luật Trương Xuân Trường.

Từ tháng 4/2016 đến nay, nhà thầu đã tham gia và trúng 182/521, trượt 287 gói, 40 gói chưa có kết quả, 12 gói bị hủy. Tổng giá trị hơn 515,642 tỷ đồng (với hơn 615 triệu đồng là các gói chỉ định thầu); với vai trò độc lập hơn 379,2 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 136,434 tỷ đồng.

Công ty TNHH thương mại công nghệ Việt Chuyên SG có địa chỉ tại phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP HCM; thành lập tháng 11/2015 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Lê Minh Mẫn.

Từ tháng 10/2016 đến nay, nhà thầu đã tham gia và trúng 53/95 gói, trượt 32 gói, 7 gói chưa có kết quả, 3 gói bị hủy. Tổng giá trị hơn 109,763 tỷ đồng, với vai trò độc lập hơn 97,163 tỷ đồng, với vai trò liên danh 12,599 tỷ đồng.

Công ty CP công nghệ truyền thông DTS có địa chỉ tại quận 3, TP HCM; thành lập tháng 3/2004 với loại hình công ty cổ phần, lĩnh vực kinh doanh chính hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, tư vấn; người đại diện pháp luật Tô Huy Hoàng.

Từ tháng 5/2012 đến nay, nhà thầu đã tham gia và trúng 224/333 gói thầu, trượt 92 gói, 13 gói chưa có kết quả, 4 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 4.549 tỷ đồng (với hơn 1,2 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu) trong đó với vai trò độc lập hơn 3.552 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 997,078 tỷ đồng.

Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu và dịch vụ kỹ thuật Nhật Minh có địa chỉ tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội; thành lập tháng 6/2013 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật Phạm Ngọc Sự .

Từ tháng 6/2016 đến nay, nhà thầu đã tham gia 172/465 gói thầu, trượt 234 gói, chưa có kết quả 38 gói, 21 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu 499,292 tỷ đồng, trong đó với vai trò độc lập hơn 267,741 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 231,550 tỷ đồng

Công ty TNHH Tổng công ty công nghệ và giải pháp CMC có địa chỉ tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thành lập tháng 3/2008 với loại hình công ty TNHH một thành viên; người đại diện pháp luật Hồ Thanh Tùng.

Từ tháng 11/2011 đến nay, nhà thầu đã tham gia và trúng 525/959 gói thầu, trượt 359 gói, chưa có kết quả 58 gói, 17 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 4.000 tỷ đồng (với hơn 19 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 2.295 tỷ đồng với vai trò liên danh hơn 1.725 tỷ đồng.