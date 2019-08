Giá vàng hôm nay 9/8, chịu áp lực lớn vẫn trụ trên đỉnh

Tới đầu giờ sáng 9/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.493 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12 năm 2019 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.505 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay cao hơn 16,4% (210 USD/ounce) so với đầu năm 2019. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 41,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 900 ngàn đồng so với vàng trong nước.

Giá vàng thế giới hạ nhiệt đôi chút do áp lực bán chốt lời sau khi giá lên mức cao nhất 6 năm. Tuy nhiên, hàng loạt các yếu tố vẫn đang hỗ trợ cho mặt hàng này.

Tổng thổng Mỹ Donald Trump vừa đăng Twitter cho rằng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang là trở ngại chính đối với nền kinh tế Mỹ. Theo ông Trump, Fed phải cắt giảm lãi suất mạnh hơn và nhanh hơn.

Giá vàng hôm nay: treo trên đỉnh.

Cũng theo ông Trump, 3 ngân hàng trung ương ở Ấn Độ, Thái Lan và New Zealand vừa hạ lãi suất mạnh hơn so với kỳ vọng của thị trường và lý do có thể là họ đã thấy được tác động của việc kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại và sự sụt giảm thương mại.



Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago cũng vừa cho biết ông sẵn sàng ủng hộ việc hạ lãi suất để đẩy lạm phát lên và chống lại rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế.

Cùng với diễn biến bất thường trên thị trường tài chính quốc tế sau khi Trung Quốc thả đồng Nhân dân tệ tụt giảm xuống dưới ngưỡng 7 NDT đổi 1 USD, thị trường hiện dự báo Fed thậm chí sẽ cắt giảm lãi suất thêm 2 lần nữa trong thời gian của năm để tránh suy thoái kinh tế.

Khi lãi suất được cắt giảm, đồng USD sẽ suy yếu, qua đó tác động tích cực lên vàng.

Còn nếu Fed không giảm lãi suất thêm nữa hoặc giảm ở mức chậm thì nền kinh tế Mỹ chịu rủi ro suy thoái và vàng cũng sẽ được hưởng lợi.

Như vậy, ở bất kỳ tình huống nào, mặt hàng kim loại quý vẫn là một lựa chọn tốt, nhất là ở trong bối cảnh hiện nay các nền kinh tế đang đối mặt với rất nhiều rủi ro, và hàng loạt ngân hàng trung ương các nước đang đẩy mạnh nới lỏng tiền tệ.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang và thị trường tài chính bất định, sức cầu đối với vàng rất lớn. Trung Quốc vừa mua thêm hơn 10 tấn vàng trong tháng 7. Trong khi đó, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust hôm 7/8 đã nâng lượng vàng nắm giữ thêm 1,02% so phiên liền trước lên 845,42 tấn.

Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 8/8 đa số các cửa hàng vàng tăng giá vàng 9999 trong nước thêm 500-600 ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tính tới cuối phiên giao dịch 8/8, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 41,70 triệu đồng/lượng (mua vào) và 42,25 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 41,70 triệu đồng/lượng (mua vào) và 42,25 triệu đồng/lượng (bán ra).