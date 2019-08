Hà Nội: Cò đất săn khách nhộn nhịp trên đường Nguyễn Văn Huyên "đắt nhất hành tinh"

Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài do Ban quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Hà Nội làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí gần 39 tỷ đồng. Đây là một trong những con đường “đắt nhất hành tinh”, chạy qua địa bàn các phường Nghĩa Đô, Xuân La, Xuân Đỉnh (Hà Nội). Tuyến đường rộng 60m, dài hơn 2km, có 4 làn xe mỗi bên, 2 làn ô tô và 2 làn xe máy. Trong bản đồ quy hoạch giao thông, tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (màu đỏ) dự kiến trở thành "trục xương sống" giao thông phía Tây Hồ Tây. Do nhu cầu đi lại của người dân nên hơn 500m đoạn đường của dự án này nối từ đường 40m trong Khu đô thị Tây Hồ Tây ra đường Hoàng Quốc Việt đã được thông xe. Ghi nhận của PV Kiến Thức ngày 23/7, thời điểm trước khi đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài được khánh thành, rất nhiều dự án bất động sản đã “đón đầu” con đường "đắt nhất hành tinh" này. Những dãy nhà liền kề hoành tráng, sang trọng, tinh tế gần ngay trục đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài khẩn trương được giới đầu tư bất động sản gấp rút hoàn thiện. Một số ngôi nhà ở thấp tầng tại dự án Romantic Park, sát đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài do Công ty TNHH Phát triển Bắc Sơn làm chủ đầu tư, đã được mở bán. Vẫn còn một số hạng mục tại ngôi nhà của dự án Romantic Park được công nhân gấp rút hoàn thiện. Với vai trò quan trọng và cải thiện hạ tầng giao thông, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài hiện đang trở thành trung tâm hút các dự án bất động sản. Nhiều dự án bất động sản khác nhanh chóng xây dựng “ăn” theo và hưởng lợi từ trục đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài. Dự án 6th Element của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Bắc Hà, với 2 tòa tháp cao 38 tầng và gần 1.200 căn hộ. Dự kiến cuối năm 2019 này, dự án này sẽ bàn giao. Đoạn 500m đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, nối từ đường 40m trong Khu đô thị Tây Hồ Tây ra đường Hoàng Quốc Việt xuất hiện nhiều "cò đất" - nhân viên môi giới bất động sản “săn” khách hàng một cách nhộn nhịp. Các “cò đất” chạy xe máy, không đội mũ bảo hiểm, lượn vòng quanh đoạn 500m đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài đã thông xe trước để “săn mồi”. Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, mặt bằng giá chung cư quanh khu vực đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài hiện nay đang phổ biến mức từ 40-60 triệu đồng/m2, thuộc phân khúc cao cấp ở Hà Nội. Tuy nhiên, dự kiến sau khi tuyến đường này được thông xe toàn bộ thì giá nhà ở khu vực này chắc chắn chưa dừng lại ở con số đó. Thị trường địa ốc quanh tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài đang rất nhộn nhịp. Các thông tin về dự án 6th Element của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Bắc Hà được nhân viên môi giới in ra, đưa cho khách hàng dọc đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài.

Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài do Ban quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Hà Nội làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí gần 39 tỷ đồng. Đây là một trong những con đường “đắt nhất hành tinh”, chạy qua địa bàn các phường Nghĩa Đô, Xuân La, Xuân Đỉnh (Hà Nội). Tuyến đường rộng 60m, dài hơn 2km, có 4 làn xe mỗi bên, 2 làn ô tô và 2 làn xe máy. Trong bản đồ quy hoạch giao thông, tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (màu đỏ) dự kiến trở thành "trục xương sống" giao thông phía Tây Hồ Tây. Do nhu cầu đi lại của người dân nên hơn 500m đoạn đường của dự án này nối từ đường 40m trong Khu đô thị Tây Hồ Tây ra đường Hoàng Quốc Việt đã được thông xe. Ghi nhận của PV Kiến Thức ngày 23/7, thời điểm trước khi đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài được khánh thành, rất nhiều dự án bất động sản đã “đón đầu” con đường "đắt nhất hành tinh" này. Những dãy nhà liền kề hoành tráng, sang trọng, tinh tế gần ngay trục đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài khẩn trương được giới đầu tư bất động sản gấp rút hoàn thiện. Một số ngôi nhà ở thấp tầng tại dự án Romantic Park, sát đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài do Công ty TNHH Phát triển Bắc Sơn làm chủ đầu tư, đã được mở bán. Vẫn còn một số hạng mục tại ngôi nhà của dự án Romantic Park được công nhân gấp rút hoàn thiện. Với vai trò quan trọng và cải thiện hạ tầng giao thông, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài hiện đang trở thành trung tâm hút các dự án bất động sản. Nhiều dự án bất động sản khác nhanh chóng xây dựng “ăn” theo và hưởng lợi từ trục đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài. Dự án 6th Element của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Bắc Hà, với 2 tòa tháp cao 38 tầng và gần 1.200 căn hộ. Dự kiến cuối năm 2019 này, dự án này sẽ bàn giao. Đoạn 500m đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, nối từ đường 40m trong Khu đô thị Tây Hồ Tây ra đường Hoàng Quốc Việt xuất hiện nhiều "cò đất" - nhân viên môi giới bất động sản “săn” khách hàng một cách nhộn nhịp. Các “cò đất” chạy xe máy, không đội mũ bảo hiểm, lượn vòng quanh đoạn 500m đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài đã thông xe trước để “săn mồi”. Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, mặt bằng giá chung cư quanh khu vực đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài hiện nay đang phổ biến mức từ 40-60 triệu đồng/m2, thuộc phân khúc cao cấp ở Hà Nội. Tuy nhiên, dự kiến sau khi tuyến đường này được thông xe toàn bộ thì giá nhà ở khu vực này chắc chắn chưa dừng lại ở con số đó. Thị trường địa ốc quanh tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài đang rất nhộn nhịp. Các thông tin về dự án 6th Element của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Bắc Hà được nhân viên môi giới in ra, đưa cho khách hàng dọc đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài.