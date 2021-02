Gelex muốn huy động hơn 3.500 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu

HĐQT Tổng Công ty Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, GEX) công bố Nghị quyết thông qua triển khai phương án phát hành 293 triệu cổ phiếu, giá 12.000 đồng/cp, thấp hơn 43% so với giá chốt phiên ngày 5/2.



Tổng số tiền dự thu về 3.515 tỷ đồng, trong đó 1.800 tỷ đầu tư nhà máy điện gió thông qua Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex; 500 tỷ xây dự án tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27-29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Số tiền còn lại, Công ty có kế hoạch dành 1.215 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Trong đó, số vốn 800 tỷ đồng để tái cơ cấu tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty; 415 tỷ đồng còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động.

HĐQT cho biết trong trường hợp tỷ lệ thành công của đợi chào bán không đạt 100% thì bổ sung nguồn vốn thiếu hụt bằng cách vay vốn ngân hàng, phát hành trái phiếu…

Vốn điều lệ doanh nghiệp dự kiến tăng từ 4.882 tỷ đồng lên 7.812 tỷ đồng.

Mới đây, GEX đã phân phối 12 triệu cổ phiếu quỹ cho người lao động. Hiện, số cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành là 481.969.050 cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần của GEX năm 2020 tăng 17,2% so với năm 2019, đạt 17.949 tỷ đồng, vượt 449 tỷ đồng so với kế hoạch theo phương án không hợp nhất Viglacera.