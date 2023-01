Cận cảnh ngôi nhà cổ độc nhất vô nhị ở Tiền Giang

Nằm trên khuôn viên rộng hơn 2ha tại ấp An Lợi (xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), nhà cổ Ba Đức là địa điểm du lịch hấp dẫn ở Tiền Giang. Ảnh: Mia Đây là một trong những ngôi nhà lâu đời nhất tại làng cổ Đông Hòa Hiệp, hiện do ông Phan Văn Đức trông nom, quản lý. Ảnh: Cofarm-agritech Nhà cổ Ba Đức xây dựng vào năm 1850 bởi cụ Phan Văn Đặng. Đến năm 1938, cụ Phan Văn Cương cho trùng tu và sửa chữa. Ảnh: Cofarm-agritech Nhà cổ Ba Đức được chia thành 2 phần: nhà trên và nhà dưới cách nhau khoảng sân gọi là thiên tĩnh (giếng trời) đóng vai trò cung cấp ánh sáng. Ảnh: Baoapbac Từ bên ngoài, ngôi nhà mang hơi hướng kiến trúc phương Tây với cột trụ tròn, mái vòm cong và điêu khắc hoa văn tinh xảo. Ảnh: Kinhtedothi Tuy nhiên, bên trong thiết kế dựa trên phong cách kiến trúc dân gian Nam Bộ bằng vật liệu chính là gỗ. Ảnh: Baoapbac 4 cột làm từ gỗ căm xe, giữa gian chính treo 2 câu đối và bộ tủ thờ gia tiên được khảm trai công phu. Ảnh: Mia Ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa khuôn viên rộng lớn, được bao quanh bởi vườn cây cảnh và vườn cây ăn trái. Ảnh: Mia Nhà xây trên nền cao 0,5 m so với mặt đất vừa tránh được mùa nước lũ ngập, lại vừa trở thành đặc điểm có "1 không 2" của nhà cổ Ba Đức. Ảnh: Mia Nhờ kiến trúc độc đáo, nhà cổ Ba Đức thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Ảnh: Cofarm-agritech Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ

