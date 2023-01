Dự toán NSNN năm 2023: Báo cáo dành cho công dân Việt Nam

Trong bối cảnh năm 2023 nhiều khó khăn, dự toán thu ngân sách nhà nước đặt ra ở mức hơn 1.620 nghìn tỷ đồng, tăng gần 15% so với dự toán năm 2022 nhưng hụt gần 10% so với ước thực hiện năm nay. Tuy nhiên, ngân sách mạnh tay chi đầu tư phát triển tăng 38% so với dự toán năm 2022, ở mức gần 730 nghìn tỷ đồng.