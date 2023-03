Dự án sân vận động Đà Lạt chưa 20.000 chỗ ngồi giờ ra sao?

Sân vận động Đà Lạt thuộc công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Lâm Đồng, tọa lạc tại đồi Thánh Mẫu, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, có diện tích quy hoạch ban đầu khoảng 85ha. (Phối cảnh sân vận động Đà Lạt). Sau nhiều lần điều chỉnh, diện tích còn lại khoảng 71ha với 3 phân khu: Khu thể thao (31ha), khu văn hóa (22ha) và khu tái định cư (18ha) dùng để bố trí cho dân bị giải tỏa. (Ảnh: Lao Động). Dự án có tổng mức đầu tư 247 tỷ đồng, sử dụng ngân sách tỉnh Lâm Đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư. (Ảnh: Báo Đầu tư). Sân vận động Đà Lạt có sức chứa 20.000 chỗ ngồi, dự kiến đưa vào hoạt động tháng 2/2022 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện, khắp nơi vẫn ngổn ngang đất đá, vật liệu xây dựng. (Ảnh: Người lao động). Nhìn từ phía bên ngoài, toàn bộ công trình chỉ có khu nhà phía trước khán đài A là hoàn thiện. Bên trong, mặt cỏ sân vận động Đà Lạt cũng đã hoàn thiện nhưng ít khi được sử dụng. (Ảnh: Người lao động). Cũng chỉ có khu khán đài A đã được lắp ghế ngồi khán giả. (Ảnh: Người lao động). Những hạng mục còn lại đều trong tình trạng dở dang, bắt đầu xuất hiện hư hỏng, đá hoa cương lát nền ngoài sân vận động thì bị bong tróc, nứt vỡ. (Ảnh: Người lao động). Một số hạng mục hoàn thành trước nhưng vì dự án chậm tiến độ, không được bảo dưỡng thường xuyên nên dần xuống cấp. (Ảnh: Người lao động). Các lối vào sân vận động cũng trong tình trạng ngổn ngang vật liệu xây dựng. (Ảnh: Người lao động). Do nhiều gói thầu chậm tiến độ, cuối tháng 2/2023, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu số 3, số 7, số 9 đến ngày 30/6/2023. (Ảnh: Người lao động). Gói thầu số 5 (thi công quảng trường khán đài C, sân tập kết khán đài A,B,D, đường giao thông bên ngoài và 4 bãi xe), đến nay đã chậm tiến độ 16 tháng nhưng chỉ thi công được 1/3 giá trị hợp đồng. (Ảnh: Người lao động). UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2018 - 2022 sang 2018 - 2023, lên phương án chấm dứt hợp đồng và tìm nhà thầu mới thi công hoàn thiện gói thầu số 5. (Ảnh: Thương Trường).

