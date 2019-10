Dự án Khu phức hợp 628 – 630 Võ Văn Kiệt bị xử phạt hành chính

(Kiến Thức) - Dự án Khu phức hợp cao ốc văn phòng - thương mại - khách sạn và chung cư 628 – 630 Võ Văn Kiệt do Công ty Cổ phần LandSG, bị cơ quan chức năng TP HCM xử phạt vi phạm hành chính.

UBND TP HCM ban hành Quyết xử phạt hành chính đối với dự án Khu phức hợp cao ốc văn phòng - thương mại - khách sạn và chung cư 628 – 630 Võ Văn Kiệt, do Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến ký.

Quyết định này cho biết, theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm.

Do vậy, căn cứ điểm C khoản 8 điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP phạt tiền chủ đầu tư với mức phạt 325 triệu đồng; yêu cầu dừng thi công xây dựng công trình; buộc chủ đầu tư tháo dở phần công trình vi phạm (do đã quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính).