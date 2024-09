Đồng Nai: Năng lực nhà thầu thực hiện nâng cấp Trường Trảng Dài gần 30 tỷ

Ngày 24/8/2023, ông Đỗ Khôi Nguyên - Chủ tịch UBND TP Biên Hòa đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi công trình Nâng cấp Trường THCS Trảng Dài thông qua Quyết định 2170/QĐ-UBND.

Dự án được UBND TP Biên Hòa đầu tư hơn 43,46 tỷ đổng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của các em học sinh cũng như đáp ứng số lượng học sinh tăng thêm trong thời gian tới.

Dự án Nâng cấp Trường THCS Trảng Dài trên khu đất hiện hữu của trường có diện tích phù hợp quy hoạch khoảng 5.337m2, ranh mốc khu đất được xác định theo trích lục biên vẽ thửa đất bản đồ địa chính số 1123/2023 ngày 18/2/2023 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Biên Hòa thực hiện. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai kiểm tra nội nghiệp ngày 23/2/2023. Dự án được thiết kế 16 phòng học; 5 phòng bộ môn và các phòng phục vụ. Quy mô 5 tầng có diện tích khoảng 4.219m2...

Công ty TNHH MTV tư vấn Xây dựng Q.T.C lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Liên hiệp khảo sát địa chất công trình nền móng và môi trường khảo sát dự án; Công ty TNHH công nghệ xây dựng Vĩnh Lộc thẩm tra dự án.

Nguồn MSC

Với tổng mức đầu tư hơn 43,46 tỷ đồng, trong đó: Chi phí xây dựng hơn 32,34 tỷ đồng; Chi phí thiết bị hơn 5,411 tỷ đồng; Chi phí quản lý dự án hơn 935,279 triệu đồng; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 2,858 tỷ đồng; Chi phí khác hơn 607.872 triệu đồng và Chi phí dự phòng hơn 1,306 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án 3 năm kể từ ngày bố trí vốn; nguồn vốn đầu tư được trích từ ngân sách TP Biên Hòa.

Gói thầu được Công ty TNHH xây dựng công trình 360 tổ chức mời thầu ngày 5/8/2024, hoàn thành ngày 23/8/2024 với 6 nhà thầu cạnh tranh: Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Kiến Minh dự thầu với giá 31,440 tỷ đồng; Liên danh Công ty TNHH Đất Thành Đồng và Công ty Cổ phần Xây dựng Nhật Gia dự thầu với giá 29,740 tỷ đồng; Công ty CP xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 - Đồng Nai dự thầu với giá 30,495 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng Đông Nhật Huy dự thầu với giá 30,919 tỷ đồng; Liên danh Thiên An Phát - Trung Nhân dự thầu với giá 32,319 tỷ đồng; Công ty CP xây dựng NOVA dự thầu với giá 30,661 tỷ đồng.

Ngày 11/9/2024, Ban Quản lý dự án Biên Hòa đã phê duyệt Quyết định 408/QĐ-BQLDA công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Xây lắp + trạm biến áp có giá 32,547 tỷ đồng sau đó được điều chỉnh dự toán còn 31,821 tỷ đồng. Liên danh Công ty TNHH Đất Thành Đồng và Công ty Cổ phần Xây dựng Nhật Gia trúng thầu với giá 29,74 tỷ đồng thực hiện trong 238 ngày.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án thành phố Biên Hòa, Trường THCS Trảng Dài và đơn vị thi công thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: Công Nghĩa

Tới chiều 23/9, Ban Quản lý dự án thành phố Biên Hòa tiến hành khởi công xây dựng Dự án Nâng cấp Trường THCS Trảng Dài (tại phường Trảng Dài).

Tại gói thầu này, Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Kiến Minh là nhà thầu xếp hạng 2; Công ty CP xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 - Đồng Nai và Công ty CP xây dựng NOVA cùng trượt thầu do không đáp ứng về kỹ thuật; Liên danh Thiên An Phát - Trung Nhân trượt thầu do không đáp ứng về tính hợp lệ...

Công ty TNHH Đất Thành Đồng có địa chỉ tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai; thành lập tháng 11/2004 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; Người đại diện pháp luật Vũ Thành Đồng.

Từ tháng 12/2015 đến nay nhà thầu đã tham gia và trúng 37/44 gói thầu, trượt 4 gói, 2 gói chưa có kết quả 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 210,89 tỷ đồng trong đó với vai trò độc lập hơn 107 tỷ đồng, với vai trò liên danh gần 104 tỷ đồng.

Thường là khách hàng của một số bên mời thầu như: Công ty TNHH dịch vụ xây dựng Nam Bộ; Công ty TNHH xây dựng Hùng Thiên Long; Công ty TNHH kiểm định và tư vấn xây dựng Bách Thiên Phúc...

Trước đó vào hồi tháng 5/2024, nhà thầu cũng trúng Gói thầu số 01 (xây dựng): Xây dựng mới Trạm y tế xã Tam An, huyện Long Thành thuộc dự án Xây dựng mới Trạm y tế xã Tam An, huyện Long Thành do Ban QLDA huyện Long Thành làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Đất Thành Đồng trúng thầu với giá 4,91 tỷ đồng (giá gói thầu 5,012 tỷ đồng).

Nhà thầu cũng đang thực hiện gói thầu xây lắp thuộc dự án Xây dựng, cải tạo trường THCS Nguyễn Công Trứ do Ban Quản lý dự án Biên Hòa làm chủ đầu tư. Cuối tháng 12/2023 nhà thầu được phê duyệt Quyết định 857/QĐ-BQLDA thực hiện gói thầu với giá 15,649 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 15,97 tỷ đồng).

Công ty CP xây dựng Nhật Gia có địa chỉ tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai; thành lập tháng 12/2013 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật Bùi Vĩnh Nhật.

Theo thống kê chưa đầy đủ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc giá, từ tháng 2/2017, đến nay nhà thầu đã tham gia 39 gói trúng 23 gói, trượt 9 gói, 7 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 91,279 tỷ đồng (với hơn 1,265 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 60 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 31 tỷ đồng.

Trước đó vào hồi tháng 5/2024, nhà thầu được công bố trúng 3 gói thầu:

Gói thầu số 01 (xây dựng): Xây dựng mới Trạm y tế xã Bình Sơn, huyện Long Thành trị giá 5,782 tỷ đồng thuộc dự án Xây dựng mới Trạm y tế xã Bình Sơn, huyện Long Thành do Ban QLDA huyện Long Thành làm chủ đầu tư;

Gói thầu số 01 (Xây dựng): Xây lắp trị giá 1,503 tỷ đồng thuộc dự án Hẻm 22 đường khu Láng Đế, xã Bàu Cạn do UBND xã Bàu Cạn làm chủ đầu tư;

Gói thầu số 1: Xây lắp trị giá 814,428 triệu đồng thuộc dự án sửa chữa cơ sở vật chất trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh do trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh làm chủ đầu tư