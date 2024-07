Đồng Nai: Gói thầu PCCC Trường TH Đức Trí về tay Cty Hoàng Gia?

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Đức Trí, được UBND huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) phê duyệt tại Quyết định số 5892/QĐ-UBND ngày 29/12/2023, có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng. UBND huyện giao Ban Quản lý dự án huyện Trảng Bom chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Việt Trí Tín tổ chức mời thầu.

Ngày 26/6/2024, Ban Quản lý dự án huyện Trảng Bom (chủ đầu tư), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tín (bên mời thầu) đã hoàn thành mở thầu Gói thầu số 8 (hỗn hợp): Hệ thống PCCC, báo cháy, chống sét, có giá dự toán 1,098 tỷ đồng. Theo Biên bản mở thầu đã công bố, gói thầu có 2 nhà thầu tham dự: Công ty TNHH Phòng cháy Hoàng Gia dự thầu với giá 980 triệu đồng; Công ty CP Tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Minh Phát dự thầu với giá 1,070 tỷ đồng.

Được biết, gói thầu được Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tín tổ chức mời thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”. Nếu chỉ xét về giá đã được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thông qua Biên bản mở thầu, Công ty TNHH Phòng cháy Hoàng Gia đang có lợi thế về giá khi dự thầu 980 triệu đồng, thấp hơn đối thủ.

Công ty TNHH Phòng cháy Hoàng Gia (địa chỉ tại KP Nhất Hòa, phường Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thành lập năm 2012 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; hàng hóa, xây lắp, tư vấn là lĩnh vực kinh doanh chính; người đại diện pháp luật là ông Phạm Hùng Anh.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 8/2014, đến nay, đã tham gia và trúng 156/214 gói thầu, trượt 41 gói, 8 gói chưa có kết quả, 9 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu 619,813 tỷ đồng (có 8,933 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập 205,802 tỷ đồng, với vai trò liên danh 414,010 tỷ đồng.

Công ty từng “đấu” với 95 nhà thầu, thắng 32/78 gói thầu, thua 36 gói, 7 gói chưa có kết quả, 3 gói đã bị hủy; liên danh với 24 nhà thầu, thắng 23/24 gói thầu, 1 gói chưa có kết quả.

Đơn vị là khách hàng của một số bên mời thầu: Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Kiến Giang; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Kiến Thịnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai; Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất...

Nhà thầu đang chờ kết quả:

Gói thầu xây lắp hệ thống PCCC, chống sét + báo cháy tự động (GĐ2), có giá 1,283 tỷ đồng, thuộc Dự án Trường THCS Tân Hạnh, do Ban Quản lý dự án Biên Hòa làm chủ đầu tư; duy nhất Công ty TNHH Phòng cháy Hoàng Gia dự thầu với giá 1,248 tỷ đồng.

Gói thầu số 10 (thiết bị): Mua sắm trang thiết bị học tập và đồ dùng học tập, thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Tân Lập, do Ban Quản lý dự án huyện Trảng Bom làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá dự toán 3,219 tỷ đồng; liên danh Công ty CP Thi Trần - Công ty TNHH Phòng cháy Hoàng Gia dự thầu với giá 3,093 tỷ đồng (cạnh tranh cùng 3 nhà thầu khác).

Gói thầu mua sắm trang thiết bị cho lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh, thuộc dự án cùng tên, do Công an tỉnh Hà Nam làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 2,244 tỷ đồng; Công ty TNHH Phòng cháy Hoàng Gia dự thầu với giá 2,240 tỷ đồng.

Mới đây (10/7), Ban Quản lý dự án huyện Cẩm Mỹ đã phê duyệt Quyết định số 228/QĐ-BQL công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu số 9: Xây lắp và thiết bị PCCC + chống sét, thuộc Dự án Xây dựng mới, trụ sở UBND xã Thừa Đức; theo đó, Công ty TNHH Phòng cháy Hoàng Gia trúng thầu với giá 990 triệu đồng (giá dự toán gói thầu 1,110 tỷ đồng).

Trước đó, ngày 18/6, Ban Quản lý dự án huyện Trảng Bom đã phê duyệt Quyết định số 239/QĐ-QLDA, công nhận KQLCNT Gói thầu số 17 (xây lắp + thiết bị): Hệ thống PCCC, báo cháy, chống sét, thuộc Dự án Trường Tiểu học Nguyễn Trãi; theo đó, Công ty TNHH Phòng cháy Hoàng Gia trúng thầu với giá 2,696 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 2,954 tỷ đồng).

Ngày 17/6, Ban Quản lý dự án Biên Hòa cũng đã phê duyệt Quyết định số 241/QĐ-BQLDA, công nhận KQLCNT Gói thầu số 7: Xây lắp hệ thống PCCC, chống sét + báo cháy tự động, thuộc Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Tân Hiệp, TP. Biên Hòa; theo đó, Công ty TNHH Phòng cháy Hoàng Gia trúng thầu với giá 1,848 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 1,997 tỷ đồng)...

Công ty CP Tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Minh Phát (địa chỉ tại phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội) thành lập năm 2016 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật là Nguyễn Văn Thuận.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 6/2018, đến nay, đã tham gia và trúng 191/214 gói thầu, trượt 12 gói, 8 gói chưa có kết quả, 3 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu khoảng 2.398 tỷ đồng (có hơn 86,194 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 63,812 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 2.334 tỷ đồng.

Công ty là khách hàng quen của một số đơn vị mời thầu TP. Hà Nội: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ...

Nhà thầu đang chờ kết quả:

Gói thầu XL-12, thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà ở học viên và Nhà ăn S21/HVCT - do Học viện Chính trị/Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư;

Gói thầu TV-03, thuộc Dự án Xây dựng nhà ở đại đội dự bị động viên và các hạng mục phụ trợ - Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức (TP. Hà Nội), do Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư;