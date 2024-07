Bình Dương: Cuộc đua “song mã” giành gói thầu DVCI hơn 16 tỷ đồng

Cuộc đua của 2 nhà thầu



Theo thông tin công khai đăng tải trên muasamcong.mpi.gov.vn, KHLCNT dịch vụ công ích (quản lý, chăm sóc cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, vệ sinh đô thị) trên địa bàn TP Tân Uyên quý III, IV/2024, có dự toán 16,42 tỷ đồng.

KHLCNT được Phòng Quản lý đô thị TP Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) phê duyệt tại Quyết định số 3133/QĐ-UBND ngày 5/6/2024; nguồn vốn sử dụng từ ngân sách thành phố, bố trí trong dự toán năm 2024 cho Phòng Quản lý đô thị.

Gói thầu dịch vụ công ích (quản lý, chăm sóc cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, vệ sinh đô thị) trên địa bàn TP. Tân Uyên quý III, IV/2024, có giá 16.106.841.459 đồng, do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng BA mời thầu.

Biên bản mở thầu đã công bố ngày 5/7. Nguồn: MSC

Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 5/7, gói thầu có 2 nhà thầu tham gia, gồm:

Xí nghiệp Công trình công cộng TP Tân Uyên dự thầu với giá 15.300.551.800 đồng; liên danh Xí nghiệp Công trình công cộng huyện Bắc Tân Uyên – Công ty CP giải pháp cơ điện MES dự thầu với giá 12.787.930.292 đồng.

Năng lực nhà thầu

Xí nghiệp Công trình công cộng TP Tân Uyên (địa chỉ tại Khu phố 7, phường Uyên Hưng, TP. Tân Uyên, tình Bình Dương) thành lập năm 1999.

Theo tìm hiểu của PV, công ty đã tham gia 2 gói thầu, trúng 1 gói, 1 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu hơn 248 triệu đồng.

Trước đó, nhà thầu đã trúng gói thầu dịch vụ cắt tỉa cây xanh, cỏ và dọn vệ sinh phục vụ Lễ hội Hương bưởi Bạch Đằng Lần III/2024, của UBND xã Bạch Đằng (TP. Tân Uyên), có giá 248.461.238 đồng, thực hiện trong 30 ngày.

Xí nghiệp Công trình công cộng huyện Bắc Tân Uyên (địa chỉ tại Khu phố 5, xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) thành lập năm 2014.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 23/6/2020; đã tham gia 23 gói thầu, trong đó trúng 11 gói, trượt 8 gói, 3 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu trên 42,9 tỷ đồng (có hơn 19.9 tỷ đồng trúng độc lập, trên 532 triệu đồng là các gói chỉ định thầu).

Các gói thầu đã trúng:

Liên danh Xí nghiệp Công trình công cộng huyện Bắc Tân Uyên – Công ty Cổ phần giải pháp Cơ Điện MES trúng gói thầu dịch vụ công ích (quản lý, chăm sóc cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, vệ sinh đô thị) trên địa bàn thị xã năm 2023 (Từ ngày 01/04/2023 đến hết ngày 31/12/2023). Nguồn: MSC

Dịch vụ công ích (quản lý, chăm sóc cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, vệ sinh đô thị) trên địa bàn thành phố năm 2023, của UBND TP Tân Uyên; liên danh Xí nghiệp Công trình công cộng huyện Bắc Tân Uyên – Công ty CP Giải pháp cơ điện MES trúng thầu với giá 21.513.666.000 đồng, thực hiện trong 245 ngày;

Dịch vụ công ích (quản lý, chăm sóc cây xanh, chiếu sáng, vệ sinh đô thị), tại Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã năm 2023 (từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023); dịch vụ chăm sóc và duy trì hệ thống cây xanh đô thị, trên địa bàn TX. Bến Cát năm 2024; dịch vụ công ích (quản lý, chăm sóc cây xanh, quét rác), tại Trung tâm Chính trị thị xã năm 2023 (từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023)…

Công ty CP giải pháp cơ điện MES (địa chỉ tại Khu phố 3, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thành lập năm 2009.

Công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 16/10/2014; đã tham gia 136 gói thầu, trong đó trúng 48 gói, trượt 77 gói, 10 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu hơn 214 tỷ đồng (có hơn 105 tỷ đồng trúng độc lập).

Mới nhất (1/7), UBND phường An Tây phê duyệt Công ty CP Giải pháp cơ điện MES trúng gói thầu lắp đặt hệ thống chiếu sang, tuyến đường An Tây 084 (đường kho lúa), An Tây 045, An Tây 060 (đường Bảy Sơn), xã An Tây, có giá 955.566.000 đồng, thực hiện trong 90 ngày;

Gói thầu số 1 (xây lắp): Hệ thống đèn chiếu sang, đường Ngã ba Cây Cầy - Suối Le, xã Bàu Cạn, thuộc Dự án Hệ thống đèn chiếu sang, đường Ngã ba Cây Cầy - Suối Le, xã Bàu Cạn, của Phòng Quản lý đô thị huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai), có giá 3.737.719.393 đồng, thực hiện trong 90 ngày;

Lắp đặt hệ thống chiếu sang, đường số 24, 26 và Hẻm 8, đường số 6, đường Điện Biên Phủ, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Tây Ninh, có giá trúng thầu 1.217.149.000 đồng, thực hiện trong 120 ngày…