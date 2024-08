Đồng Nai: Gói sửa chữa Trạm y tế phường Tân Phong về tay ai?

Cuộc đua "tam mã"

Dự án Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế phường Tân Phong được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định 178/QĐ-SKHĐT ngày 15/11/2023 với tổng mức đầu tư 2,330 tỷ đồng nhằm cải tạo cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu, tuyên truyền giáo dục sức khỏe, các hoạt động chuyên môn Y tế cộng đồng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, kế hoạch hóa gia đình, sơ cứu, chăm sóc bệnh thông thường, các chương trình tiêm chủng và các chương trình Y tế khác tại địa phương.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Dự án được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai giao Ban Quản lý dự án Biên Hòa chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu, công ty TNHH thương mại xây dựng DC tổ chức mời thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh, phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ". Nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách tỉnh.

Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 18/7, Gói thầu số 01 (xây dựng và mua sắm hàng hóa): Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị xây lắp có giá 1,429 tỷ đồng với 3 nhà thầu cạnh tranh: Công ty TNHH thiết kế xây dựng Thiên Phú Thịnh dự thầu với giá 1,415 tỷ đồng; Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Nguyên Thịnh Phát dự thầu với giá 1,426 tỷ đồng và Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Vạn Kiến Hưng dự thầu với giá 1,388 tỷ đồng.

Nếu chỉ xét về giá đã được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thông qua Biên bản mở thầu, Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Vạn Kiến Hưng đang có lợi thế về giá.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Vạn Kiến Hưng có địa chỉ tại phường Bửu Long. TP Biên Hòa, Đồng Nai; thanh lập năm 2010 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Lê Thanh Hải.

Từ tháng 7/2014 đến nay nhà thầu đã tham gia và trúng 82/102 gói, trượt 8 gói, 11 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 129,830 tỷ đồng (với hơn 5,032 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu; trong đó với vai trò độc lập hơn 77,368 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 52,462 tỷ đồng.

Hiện, nhà thầu đang chờ kết quả gói thầu:

Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Bao gồm: giao thông; thoát nước; hệ thống chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông; đảm bảo an toàn giao thông trong qua trình thi công) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường 30 tháng 4, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Dĩ An làm chủ đầu tư;

Gói thầu số 102: Thi công xây dựng công trình hạng mục: Tuyến thoát nước mưa D1500 từ đường số 3B về cửa xả 1 theo quy hoạch điều chỉnh thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu thuộc hạng mục: Tuyến thoát nước mưa D1500 từ đường số 3B về cửa xả 1 theo quy hoạch điều chỉnh do Công ty CP khu công nghiệp Dầu Giây làm chủ đầu tư....

Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Nguyên Thịnh Phát có địa chỉ tại phường Bửu Long, TP Biên Hòa (Đồng Nai); thành lập năm 2017; người đại diện pháp luật Nguyễn Hoàng Da.

Công ty được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia tháng 12/2017, đến nay đã tham gia và trúng 63/69 gói, trượt 5 gói, 1 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu gần 10 tỷ đồng (với hơn 6,018 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu) trong đó với vai trò độc lập hơn 9,537 tỷ đồng với vai trò liên danh 435,632 triệu đồng.

Công ty TNHH thiết kế xây dựng Thiên Phú Thịnh (có địa chỉ tại phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai); thành lập năm 2015, người đại diện pháp luật Lê Văn Thiên.

Từ tháng 10/2016 đến nay, nhà thầu đã tham gia và trúng 100/130 gói thầu, trượt 23 gói, 7 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 305,964 tỷ đồng (với hơn 4,626 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 165,980 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 139,984 tỷ đồng.