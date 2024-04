Đồng Nai: An Phước và những gói thầu “một mình một ngựa” tại Phú Túc

Một ngày trúng 2 gói thầu



Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Môi trường An Phước: Ngày 5/1/2023, trúng 2 gói thầu và trong tháng 6, trúng 2 gói thầu, toàn “một mình một ngựa”!

Cụ thể, ngày 5/1/2023, Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Môi trường An Phước được UBND xã Phú Túc phê duyệt Quyết định số 05/QĐ-UBND trúng Gói thầu số 6 (xây lắp): Thi công xây dựng, thuộc Dự án Đường KDC 5 (đoạn 2), ấp Suối Son, xã Phú Túc với giá 700.782.000 đồng (giá gói thầu 702.310.000 đồng), thi công trong 90 ngày; phương thức LCNT “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”; nguồn vốn sử dụng từ ngân sách hỗ trợ + Nhân dân đóng góp.

Được biết, Gói thầu số 6 (xây lắp): Thi công xây dựng, thuộc Dự án Đường KDC 5 (đoạn 2), ấp Suối Son, xã Phú Túc, có tổng mức đầu tư 832.417.000 đồng, do UBND huyện Định Quán phê duyệt tại Quyết định số 3181/QĐ-UBND ngày 12/9/2022.

Cũng trong ngày 5/1/2023, UBND xã Phú Túc phê duyệt Quyết định số 04/QĐ-UBND cho Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Môi trường An Phước trúng Gói thầu số 6 (xây lắp): Thi công xây dựng, thuộc Dự án Đường KDC 2, ấp Tam Bung, xã Phú Túc với giá trúng thầu 1.954.361.000 đồng (giá gói thầu 1.957.992.000 đồng), thi công trong 90 ngày.

Cả 2 gói thầu trên, đều do Công ty TNHH Xây dựng Huyền Quang Thịnh mời thầu.

Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Môi trường An Phước (địa chỉ tại KP 4, phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thành lập năm 2014; lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, tư vấn…; ông Đinh Tấn Tài là người đại diện pháp luật.

Theo thống kê của PV, từ 2017 đến nay, công ty đã tham gia 41 gói thầu, trong đó trúng 36 gói, trượt 2 gói, 2 gói chưa có kết quả, 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 55,7 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập hơn 42,8 tỷ đồng (có 1.434.696.000 đồng là các gói chỉ định thầu).

Công ty thường xuyên trúng thầu tại các huyện Định Quán, Thống Nhất (UBND xã Gia Tân 2, UBND xã Phú Túc, UBND xã Gia Kiệm, UBND xã Gia Tân 3, UBND thị trấn Dầu Giây, Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thống Nhất…); Bên mời thầu, chủ yếu là Công ty TNHH Xây dựng Huyền Quang Thịnh.

Tại UBND xã Phú Túc, chỉ trong tháng 6/2023, đơn vị trúng 2 gói thầu thi công xây dựng, gồm:

Gói thầu số 6 (xây lắp): Thi công xây dựng, thuộc KHLCNT nâng cấp đường Khu dân cư 5 (đoạn 2), ấp Cây Xăng, xã Phú Túc, của UBND xã Phú Túc, có giá trúng thầu 429.408.000 đồng, thi công trong 90 ngày;

Gói thầu số 5 (xây lắp): Thi công xây dựng, thuộc Dự án Đường KDC 5 - 6 (đoạn 2, nhánh 1), ấp Suối Rút, xã Phú Túc, của UBND dân xã Phú Túc, có giá trúng thầu 3.139.957.000 đồng, thi công trong 150 ngày.

Trước đó, nhà thầu này đang thi công đường KDC 5 (đoạn 1), ấp Suối Soon, xã Phú Túc, của UBND xã Phú Túc.

Dự án Trường Mầm non Hoa Cúc, của Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất. Ảnh HĐ

Mới nhất, Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Môi trường An Phước “một mình một ngựa” trúng Gói thầu số 1: Thi công xây dựng, thuộc Dự án Đường đất đỏ - vườn na, ấp Phúc Nhạc 2, của UBND xã Gia Tân 3, có giá trúng thầu 2.450.509.000 đồng (giá gói thầu 2.466.563.371 đồng), thực hiện trong 180 ngày.

Đơn vị đang thi công Gói thầu số 1 (xây lắp): Trường Mầm non Hoa Cúc, thuộc Dự án Trường Mầm non Hoa Cúc, của Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất; liên danh Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Môi trường An Phước và Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Cảnh Phát trúng thầu với giá 6.642.148.000 đồng, thi công trong 270 ngày (Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Môi trường An Phước là liên danh chính).

Trước đó, nhà thầu đã thi công:

Gói thầu số 4: Thi công xây lắp, thuộc Dự án Đường nhánh rẽ Vành đai - Đức Long 3, của UBND xã Gia Tân 2 với giá trúng thầu 1.743.031.000 đồng, thi công trong 180 ngày;

Hẻm 317, đường Đông Kim - Xuân Thiện, của UBND xã Gia Kiệm; liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thiên VN và Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Môi trường An Phước trúng thầu với giá 1.259.056.000 đồng;

Gói thầu số 6: Thi công xây dựng, thuộc Dự án Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, Khu phố Trần Cao Vân (phía Nam QL1A), của UBND thị trấn Dầu Giây; liên danh Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Môi trường An Phước và Công ty TNHH Phạm Minh Nhật trúng thầu với giá 3.058.174.000 đồng, thực hiện trong 150 ngày…

Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Môi trường An Phước đang dự thầu tại Gói thầu số 7: Thi công xây dựng, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đường đất đỏ - vườn na, ấp Phúc Nhạc 2, do UBND xã Gia Tân 3 làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Xây dựng Huyền Quang Thịnh là bên mời thầu; Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Môi trường An Phước dự thầu với giá 2.471.111.269 đồng…

Một chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu dự đoán, từng là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng Gói thầu số 1: Thi công xây dựng, thuộc Dự án Đường Đất Đỏ - Vườn na, ấp Phúc Nhạc 2, của UBND xã Gia Tân 3, Công ty TNHH Xây dựng Huyền Quang Thịnh (Bên mời thầu), Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Môi trường An Phước “sáng cửa” tại Gói thầu số 7: Thi công xây dựng, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đường đất đỏ - vườn na, ấp Phúc Nhạc 2.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng băn khoăn:

Những gói thầu của UBND xã Phú Túc, UBND xã Gia Tân 3…, chỉ duy nhất 1 nhà thầu tham gia và trúng, liệu rằng, có đảm bảo tiêu chí cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế?