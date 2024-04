Cùng Nam Em vào showbiz, Lệ Nam giờ ra sao?

Nam Em (trái) bị phạt 2 lần vì loạt livestream không kiểm soát. Trước ồn ào của Nam Em, chị gái song sinh Lệ Nam giữ im lặng. Ảnh: FBNV. Lệ Nam cũng hoạt động trong showbiz giống em gái. Ảnh: FBNV. Lệ Nam đoạt giải quán quân cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018, vào top 10 cuộc thi The Face 2018, top 10 Miss Universe Vietnam 2023. Ảnh: FBNV. Ngoài làm người mẫu, chị gái Nam Em tham gia đóng phim, ca hát. Ảnh: FBNV. Lệ Nam chưa có dự án giúp cô bật lên thành ngôi sao. Ảnh: FBNV. Lệ Nam từng vướng một số ồn ào tình ái. Năm 2020, cô bất ngờ thú nhận từng yêu đơn phương siêu mẫu Thanh Hằng. Chân dài 9x cho biết, cô rung động khi bắt gặp ánh mắt của nữ giám khảo Thanh Hằng tại The Face 2018. Tuy nhiên, Lệ Nam quyết định từ bỏ tình yêu đơn phương vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Thanh Hằng. Trước chia sẻ của Lệ Nam, Thanh Hằng không lên tiếng. Ảnh: FBNV. Giữa ồn ào, Lệ Nam cho biết bản thân đã lường trước được việc sẽ bị chỉ trích. Chân dài chỉ hy vọng khán giả đừng hiểu sai và làm việc gì ảnh hưởng đến Thanh Hằng. Ảnh: FBNV. Năm 2017, Lệ Nam livestream tố bị người tình tên B.T đe dọa. Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, cô lại xuất hiện bên B.T tại The Face 2017. Ồn ào dấy lên nghi vấn về Lệ Nam "dựng chuyện" để dọn đường vào showbiz. Ảnh: FBNV. Trước áp lực từ dư luận, Lệ Nam bỏ thi The Face 2017. Đầu năm 2019, cô xác nhận chia tay người tình đồng giới. Ảnh: FBNV. Tháng 9/2020, Lệ Nam thông báo đã đính hôn với bạn trai Sỹ Hưng. Ảnh: Saostar. Tháng 10/2020, chị gái Nam Em và Sỹ Hưng gỡ hình ảnh bên nhau làm dấy nghi vấn chia tay. Sau đó, cả hai không lên tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: Saostar. Xem video "Nam Em giành danh hiệu Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015". Nguồn Sen Vàng

