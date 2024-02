Độc lạ xoài in linh vật rồng bán “đắt như tôm tươi“

Một ngày giữa tháng Chạp, chúng tôi đến thăm vườn xoài của anh Bùi Văn Thức (39 tuổi, ngụ xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang). Khu vườn rộng hơn 1ha với trên 500 gốc xoài sai trĩu.

Không giống các vườn xoài khác trái xoài được bọc trong giấy nilon trắng, những trái xoài trong vườn này được bọc bằng túi giấy màu nâu. Theo chủ vườn lý giải, đây là phương pháp in chữ thư pháp, linh vật lên trái xoài.

Một số mẫu xoài in chữ, linh vật do anh Thức tạo tác (Ảnh: Bảo Kỳ).

Anh Thức cho biết, anh đã theo đuổi mô hình in chữ trên trái xoài từ 6 năm trước. Khi ấy, thấy vườn xoài truyền thống của gia đình cho giá trị không cao, giá xoài bấp bênh, thường xuyên rơi vào cảnh "được mùa, mất giá", nên anh đành làm liều.

"Thời điểm đó, trên thị trường bắt đầu xuất hiện trái cây tạo hình độc lạ trưng Tết, trong đó có bưởi hồ lô, đu đủ, xoài in chữ thư pháp... giá bán rất cao. Nghĩ mình cũng trồng xoài và cũng có thể làm được nên tôi tìm tòi, học hỏi rồi thử nghiệm làm xoài thư pháp trên chính mảnh vườn của mình", anh Thức kể.

Sau 2 năm thử nghiệm, trải qua không ít thất bại, năm 2019, anh Thức tung ra thị trường hơn 1.000 trái xoài in chữ thư pháp màu xanh.

Xoài tạo hình thư pháp được bao trong các túi giấy màu nâu (Ảnh: Bảo Kỳ).

Để có thể nâng giá trị cả chục lần cho loại trái cây này, anh nông dân 8X mất nhiều thời gian thiết kế mẫu chữ để in lên túi giấy bao trái.



Theo đó loại xoài được chọn là xoài Đài Loan (Trung Quốc) vì trái to, đồng đều, da xanh bóng, ít khuyết điểm. Xoài trổ bông, ra trái được 3 tháng, lúc này anh Thức tuyển chọn những trái to, đẹp rồi bọc túi giấy lại. Mất thêm 15-20 ngày, dưới tác động của ánh nắng các chữ được in lên sẽ hiện ra. Thời điểm thu hoạch cũng là ngày cận Tết.

"Trái xoài thư pháp đạt là khi lớp vỏ xanh nhạt, phần chữ xanh đậm. Việc tạo hình cho xoài không quá khó nhưng đòi hỏi nhiều công sức. Trên cây xoài không phải trái nào cũng có thể tạo hình, ví dụ 100 trái chỉ lựa được khoảng 20 trái thôi", anh Thức nói thêm.

Tết này anh Thức tạo hình hơn 1.000 trái xoài với các mẫu chữ thư pháp như phúc - tài - lộc - thọ, ngoài ra còn có thêm các câu chúc mừng năm mới bằng tiếng Anh, tiếng Việt và cả xoài in hình linh vật rồng.

Mẫu hình rồng - linh vật năm 2024 được anh Thức thiết kế và in trên túi giấy (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hiện xoài thư pháp của cơ sở anh Thức có giá từ 150.000 đến 170.000 đồng/trái. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, anh nông dân gốc Hậu Giang còn có thêm mâm ngũ quả gồm "cầu, sung, dừa, đủ, xoài" với giá 700.000-800.000 đồng cho đa dạng sự lựa chọn của khách hàng.



Được biết, từ khi kinh doanh xoài thư pháp anh Thức còn tận dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm. Đến nay, anh đã có lượng khách ổn định trên các kênh Facebook, Zalo. Theo chủ vườn, từ đầu tháng Chạp đơn hàng mua xoài thư pháp đạt hơn 70%, dự đoán số xoài anh Thức chuẩn bị sẽ không đủ cung cấp cho thị trường Tết năm nay.

Cũng theo anh Thức, sức tiêu thụ trái cây độc lạ năm nay không mạnh bằng mọi năm, chính vì thế giá cả các sản phẩm cũng giảm 5-10% để hợp túi tiền người tiêu dùng. Lợi nhuận tuy giảm đi nhưng sản xuất xoài thư pháp vẫn giúp anh Thức có lợi nhuận tốt vì có thị trường riêng, không phụ thuộc vào thương lái.