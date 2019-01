Mãn nhãn trái cây thư pháp độc lạ hút khách dịp Tết

Chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2019, các cửa hàng bắt đầu tung ra nhiều loại hoa quả độc đáo, bắt mắt nhằm thu hút người tiêu dùng. Trong đó, trái cây thư pháp đặc biệt được ưa chuộng. Ảnh: Một thế giới. Có giá từ vài trăm đến cả triệu đồng/trái, bưởi thư pháp luôn là mặt hàng hút khách mỗi dịp Tết đến. Ảnh: FB Phuc Bui. Với ý nghĩa tài lộc, may mắn, bưởi đỏ thư pháp thường được khách hàng đặt sớm tại vườn. Ảnh: Motthegioi. Ngoài bưởi, dưa hấu cũng là loại quả rất được ưa chuộng để viết thư pháp. Ảnh: FB Tuan Nguyen. Những trái dưa hấu to, tròn được in hình nổi bởi những câu đối hoặc những câu chúc mong bình an, tài lộc. Ảnh: FB Khanh Tran. Tết năm nay, những trái dừa thư pháp óng ánh đang trở thành mặt hàng được bà nội trợ săn lùng. Ảnh: FB Thư Tình. Nét chữ thư pháp màu đỏ, tím mềm mại lướt trên trái dừa cùng họa tiết cánh đào, hoa mai đặc biệt ấn tượng với người tiêu dùng. Ảnh: Motthegioi. Theo người bán, khách chuộng dừa vẽ thư pháp vì có thể chưng được lâu lại mang ý nghĩa tài lộc. Ảnh: Facebook. Mỗi trái dừa thư pháp có giá từ 150.000 - 200.000 đồng. Ảnh: FB Thuy Dung. Trong khi đó, dưa lưới khắc chữ thư pháp ở Đồng Tháp đắt hàng ngay khi còn ở trên giàn. Ảnh: Baodongthap. Mỗi cặp dưa lưới này có giá từ 700.000 - 1 triệu đồng. Ảnh: Baodongthap. Nếu như bình thường, giống xoài Đài Loan được bán với giá vài chục nghìn/kg thì những ngày giáp Tết, xoài thư pháp có giá lên tới 200.000 - 300.000 đồng/trái. Ảnh: VOV. Các chữ được in có nội dung may mắn như Vạn Sự Như Ý hay Tài - Lộc. Ảnh: Youtube. Ngoài ra, những trái đu đủ thư pháp cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng. Ảnh: Dân Việt. Sản phẩm bán ra dao động từ 150.000 - 200.000 đồng/quả. Ảnh: Dân Việt. Video: Trái dừa vẽ thư pháp. Nguồn: Youtube.

