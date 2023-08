Dịp lễ Quốc khánh 2/9: Vé máy bay còn rất nhiều, giá không tăng

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá nhu cầu vận chuyển dịp lễ 2/9 năm nay không tăng so với cùng kỳ năm 2022. Theo kế hoạch khai thác của các hãng hàng không Việt Nam, tổng số chuyến bay dự kiến trong giai đoạn cao điểm lễ (từ 31-8 đến 5-9) hơn 5.300 chuyến bay. Tổng ghế cung ứng hơn 1 triệu ghế, tăng khoảng 20% so với giai đoạn bình thường và giảm nhẹ (3%) so cùng kỳ 2022.

Kết quả khảo sát giá vé trên các trang web của các hãng hàng không Việt Nam, giai đoạn nghỉ lễ 2/9, giá vé máy bay đang ổn định kể cả trên các đường bay trục lẫn đường bay du lịch, không có sự chênh lệch nhiều so với giai đoạn cao điểm hè. Giá vé máy bay có xu hướng tăng cao vào ngày đầu của kỳ kỷ lễ đối với chiều đi và ngày cuối của chiều về trong kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, các hãng hàng không Việt Nam đều đang bán vé máy bay nội địa theo khung giá quy định.

Cụ thể, hãng Vietjet Air đang có giá vé 1,62 triệu đồng cho chặng bay TP HCM-Hà Nội ngày 1/9, tương đương với mức giá của chặng bay này ngày 29/8; Vietnam Airlines chặng bay Hà Nội-Cam Ranh ngày 1/9 là 2 triệu đồng so với 1,6 triệu đồng chặng bay này ngày 30/8.

Theo báo cáo tổng hợp của các hãng hàng không, tính tới thời điểm ngày 18/8, tỉ lệ lấp đầy dịp lễ 2/9 trên các đường bay trục cũng như các đường bay du lịch vẫn còn ở mức thấp, lượng ghế cung ứng vẫn còn dồi dào.

Các đường bay trục Hà Nội , TP HCM, Đà Nẵng có tỉ lệ lấp đầy đạt từ 30% - 40%. Đối với các đường bay du lịch, ngoại trừ đường bay từ Hà Nội đến Phú Quốc, Bình Định và Côn Đảo hay đường bay từ TP HCM đi Bình Định là có tỉ lệ đặt chỗ trên 40% còn các đường bay khác đều đang mức thấp, dao động từ 25% đến dưới 40%.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không, theo dõi nhu cầu của thị trường để lên kế hoạch tăng chuyến, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp lễ.