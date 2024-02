Dinh thự cổ 10.000m2 xa hoa bậc nhất một thời vùng Tây Bắc

Dinh thự Hoàng A Tưởng (còn gọi dinh thự vua Mèo) tọa lạc ngay trung tâm thị xã Bắc Hà (Lào Cai) mang đậm nét cổ kính của kiến trúc Châu Âu pha kiến trúc châu Á. Ảnh: Vietnamnet Công trình được xây dựng cách đây hơn 100 năm (trong khoảng thời gian 1914-1921), có tổng diện tích 10.000m2, bao quanh bởi nhiều hàng cây um tùm và nhà dân. Ảnh: Vietnamnet Đây vốn vừa là nơi ở và làm việc của cha con Hoàng Yến Tchao, Hoàng A Tưởng (dân tộc Tày) - Thổ ty vùng biên ải thời kỳ trước năm 1945. Trong suốt thời gian trị vì, được thực dân Pháp nâng đỡ, Hoàng Yến TChao xây dựng một dinh thự bề thế để thể hiện sự giàu có và uy quyền của mình. Ảnh: Nguoiquansat Do hai kiến trúc sư đến từ hai nền văn hóa khác nhau (Pháp, Trung Quốc) cùng thiết kế nên kiến trúc dinh thự có sự kết hợp giữa kiến trúc Pháp (thế kỷ 17, 18) với kiến trúc Trung Quốc qua bàn tay sáng tạo, xây đắp của thợ Việt. Ảnh: Vietnam+ Các họa tiết điêu khắc trên tòa nhà tinh xảo và cân đối. Ảnh: Vietnamnet Những họa tiết mang đậm phong cách kiến trúc phương Tây như cành nguyệt quế đắp nổi cửa ra vào, cửa lan can hình vòm đối xứng, cầu thang vòng xoắn, hành lang lót gạch... Ảnh: Vietnamnet Qua thời gian, tòa dinh thự in hằn dấu vết năm tháng với các mảng tường, sân gạch đã mọc rêu xanh. Ảnh: Vietnamnet Mái lợp bằng ngói âm dương cũng nhuốm màu thời gian. Ảnh: Vietnam+ Cổng vào dinh thự với cây cối bao quanh. Ảnh: Mia Khoảng sân rộng thường được dùng để tổ chức lễ hội. Ảnh: Mia Dinh thự còn thể hiện được chức năng bảo vệ chủ nhân tòa nhà, với tường rào bảo vệ, 4 phía tường đều có lỗ châu mai như pháo đài và có lính canh giữ. Ảnh: Nguoiquansat Hiện nay, dinh thự cổ Hoàng A Tưởng là nơi tổ chức nhiều triển lãm ảnh, sự kiện văn hóa, nghệ thuật. Ảnh: Vietnam+Ngắm biệt thự xa hoa không tưởng ở những ngôi “làng tỉ phú”

Dinh thự Hoàng A Tưởng (còn gọi dinh thự vua Mèo) tọa lạc ngay trung tâm thị xã Bắc Hà (Lào Cai) mang đậm nét cổ kính của kiến trúc Châu Âu pha kiến trúc châu Á. Ảnh: Vietnamnet Công trình được xây dựng cách đây hơn 100 năm (trong khoảng thời gian 1914-1921), có tổng diện tích 10.000m2, bao quanh bởi nhiều hàng cây um tùm và nhà dân. Ảnh: Vietnamnet Đây vốn vừa là nơi ở và làm việc của cha con Hoàng Yến Tchao, Hoàng A Tưởng (dân tộc Tày) - Thổ ty vùng biên ải thời kỳ trước năm 1945. Trong suốt thời gian trị vì, được thực dân Pháp nâng đỡ, Hoàng Yến TChao xây dựng một dinh thự bề thế để thể hiện sự giàu có và uy quyền của mình. Ảnh: Nguoiquansat Do hai kiến trúc sư đến từ hai nền văn hóa khác nhau (Pháp, Trung Quốc) cùng thiết kế nên kiến trúc dinh thự có sự kết hợp giữa kiến trúc Pháp (thế kỷ 17, 18) với kiến trúc Trung Quốc qua bàn tay sáng tạo, xây đắp của thợ Việt. Ảnh: Vietnam+ Các họa tiết điêu khắc trên tòa nhà tinh xảo và cân đối. Ảnh: Vietnamnet Những họa tiết mang đậm phong cách kiến trúc phương Tây như cành nguyệt quế đắp nổi cửa ra vào, cửa lan can hình vòm đối xứng, cầu thang vòng xoắn, hành lang lót gạch... Ảnh: Vietnamnet Qua thời gian, tòa dinh thự in hằn dấu vết năm tháng với các mảng tường, sân gạch đã mọc rêu xanh. Ảnh: Vietnamnet Mái lợp bằng ngói âm dương cũng nhuốm màu thời gian. Ảnh: Vietnam+ Cổng vào dinh thự với cây cối bao quanh. Ảnh: Mia Khoảng sân rộng thường được dùng để tổ chức lễ hội. Ảnh: Mia Dinh thự còn thể hiện được chức năng bảo vệ chủ nhân tòa nhà, với tường rào bảo vệ, 4 phía tường đều có lỗ châu mai như pháo đài và có lính canh giữ. Ảnh: Nguoiquansat Hiện nay, dinh thự cổ Hoàng A Tưởng là nơi tổ chức nhiều triển lãm ảnh, sự kiện văn hóa, nghệ thuật. Ảnh: Vietnam+ Ngắm biệt thự xa hoa không tưởng ở những ngôi “làng tỉ phú”