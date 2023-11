Dính phạt thuế gần 2 tỷ, Viwaco có lợi nhuận thế nào?

Công ty CP Viwaco hiện là công ty con của Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã: VCG) với tỷ lệ sở hữu của VCG tại Viwaco là 51% vốn. Mạng lưới cấp nước của Viwaco bao gồm quận Thanh Xuân; quận Nam Từ Liêm; các phường Định Công, Đại Kim, Thịnh Liệt của quận Hoàng Mai và một số xã của huyện Thanh Trì. Liên tiếp vi phạm thuế, bị xử phạt

Thông tin từ Công ty CP Viwaco (mã: VAV) cho biết, mới đây đã nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Cục thuế TP Hà Nội do có hành vi vi phạm về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và về việc sử dụng hóa đơn bán ra.



Cụ thể, về thuế GTGT, Viwaco kê khai khấu trừ thuế GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào đối với các hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt; kê khai thiếu thuế GTGT hàng hóa dịch vụ bán ra các khoản chi quà tặng khách hàng; kê khai điều chỉnh một số chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT chưa đúng quy định.

Bên cạnh đó, về thuế TNDN, Viwaco hạch toán chi phí đối với hóa đơn từ 20 triệu trở lên thanh toán bằng tiền mặt; hạch toán các khoản chi phí trích trước chưa có hóa đơn chứng từ, xác định khoản chi phí được hưởng ưu đãi thuế TNDN chưa đúng quy định.

Riêng đối với việc sử dụng hóa đơn bán ra, Viwaco chưa xuất hóa đơn quà tặng khách hàng.

Ngoài ra, Cục thuế TP Hà Nội cho biết Công ty CP Viwaco còn có tình tiết tăng nặng là khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế của kỳ kê khai thuế GTGT tháng 01/2022 và tháng 12/2022. Mặt khác, công ty không lập 2 tờ hóa đơn đối với hàng hóa cho biếu tặng.

Do đó, với các hành vi vi phạm trên, Viwaco bị phạt tiền gần 312 triệu đồng; buộc phải nộp đủ số tiền thuế GTGT và thuế TNDN thiếu gần 1,5 tỷ đồng. Cùng đó, công ty còn phải nộp hơn 47 triệu đồng tiền chậm nộp. Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và chậm nộp mà Viwaco phải nộp là hơn 1,8 tỷ đồng.

Được biết, đây không phải lần đầu Viwaco bị xử phạt vi phạm về thuế. Trước đó, vào đầu tháng 4/2022, Viwaco cũng bị ngành thuế Hà Nội xử phạt và truy thu thuế gần 9 triệu đồng do sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp để hạch toán kết quả kinh doanh, chi phí được trừ khi tính thuế TNDN năm 2019, năm 2020. Tương tự, ngoài vi phạm trên, ngày 31/12/2021, Viwaco còn bị Cục thuế TP Hà Nội xử phạt và truy thu thuế gần 4,3 triệu đồng do khai sai hồ sơ khai thuế dẫn đến làm giảm số tiền thuế phải nộp không đúng quy định. Cũng với hành vi khai thuế sai quy định, tháng 9/2021, Viwaco tiếp tục bị ngành thuế Hà Nội xử phạt và truy thu thuế gần 5,3 tỷ đồng. Trước đó, vào năm 2019, Viwaco cũng từng bị phạt và truy thu thuế gần 2 tỷ đồng do mắc lỗi tương tự trong các kỳ kiểm tra thuế năm 2017 và năm 2018.

Viwaco kinh doanh ra sao?

Tìm hiểu được biết, Công ty CP Viwaco được thành lập ngày 17/03/2005; có địa chỉ trụ sở chính tại tầng 1, nhà 17 T7, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Viwaco hoạt động chính trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh nước sạch , thiết kế và thi công xây lắp hệ thống cấp thoát nước khu đô thị và nông thôn. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty là ông Nguyễn Hữu Tới.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2023 của Viwaco cho thấy, doanh thu thuần của doanh nghiệp ghi nhận đạt hơn 232 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ 2022. Xét về cơ cấu doanh thu, nguồn thu chủ yếu của Viwaco đến từ hoat động kinh doanh nước sạch đạt gần 230 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ hoạt động xây lắp và cho thuê đường ống, hàng hóa, dịch vụ khác.

Theo Viwaco cho biết, doanh thu nước sạch quý III/2023 tăng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do thực hiện giá bán lẻ nước sạch mới từ 1/7/2023 theo Quyết định số 3541/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán của Viwaco tăng 29%, lên gần 170 tỷ đồng; qua đó giúp lợi nhuận gộp của công ty đạt hơn 62,4 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động tài chính của Viwaco được cải thiện tăng ghi nhận đạt 2,3 tỷ đồng, tăng 58% chủ yếu do lãi suất tiền gửi cao hơn giai đoạn cùng kỳ. Các khoản chi phí khác như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp gần như đi ngang. Sau khi khấu trừ chi phí, Viwaco báo lãi sau thuế đạt hơn 40 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Viwaco ghi nhận doanh thu thuần đạt mức 583 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu về 69 tỷ đồng, tăng lần lượt 19% và 13% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, Viwaco đặt kế hoạch doanh thu hơn 781 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 88 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, công ty hoàn thành được 75% kế hoạch doanh thu và 78% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của Viwaco đạt mức 855 tỷ đồng, tăng thêm 9% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền (là các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng tại các ngân hàng) chiếm tỷ trọng khá lớn, đạt 249 tỷ đồng, tăng 51% so với hồi đầu năm. Hàng tồn kho ghi nhận ở mức gần 16 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp có 42 tỷ đồng đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Tính đến cuối tháng 9/2023, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Viwaco tăng 4% lên 24 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí từ dự án cải tạo, thay thế mạng lưới cấp nước cũ 2022 – Khối K3 (K3) tăng. Bên cạnh đó, một số dự án cải tạo của công ty đã hoàn thành.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Viwaco đạt mức gần 373 tỷ đồng, tăng 12% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay tài chính của công ty còn gần 161 tỷ đồng, giảm khoảng 14 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Tại ngày 30/9/2023, vốn điều lệ của Viwaco ghi nhận đạt 320 tỷ đồng; doanh nghiệp còn khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 162 tỷ đồng.