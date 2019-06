Diêm Thống Nhất đang đối mặt nhiều rủi ro, hết thời vang bóng

Diêm Thống Nhất đối mặt với nhiều rủi ro

Năm 1956, nhà máy Diêm Thống nhất được thành lập. Năm 1993, nhà máy chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp với tên gọi Công ty Diêm Thống Nhất. Từ tháng 1.2002 chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất (Diêm Thống Nhất).

Trong thời kỳ đất nước còn khó khăn, Diêm Thống Nhất là công cụ gần như duy nhất giúp người Việt thắp lửa, là sản phẩm có mặt trong tất cả các quầy tạp hóa, thống trị thị trường lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, cùng với thời gian khi các sản phẩm, bếp gas, bật lửa phát triển, Diêm Thống Nhất phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Theo doanh nghiệp, nguyên vật liệu đầu vào sử dụng trong sản xuất sản phẩm diêm của công ty chủ yếu là gỗ (chiếm tới gần 50% đối với diêm); giấy (khoảng 70% đối với bao bì) và các hóa chất, phụ liệu khác như mực in; dung môi, photpho, tinh bột biến tính; kaliclorat (lượng này chiếm 50% thuốc trên đầu que diêm;....). Trong đó, các hóa chất, phụ liệu khác, chủ yếu công ty phải nhập khẩu từ nước ngoài, nên chịu ảnh hưởng rất lớn của giá cả nguyên vật liệu trên thế giới. Do vậy những biến động về giá cả ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Mặt hàng chính của công ty là diêm hộp các loại, bật lửa an toàn Thống Nhất, bao bì carton. Các mặt hàng này chịu ảnh hưởng nhiều từ sức mua của người tiêu dùng và sự thay thế của các loại sản phẩm khác.

Sản phẩm diêm nội địa vào chu kỳ suy thoái nhanh do nhu cầu tiêu dùng hạn chế chuyển sang dùng sản phẩm bật lửa nhiều hơn cùng với đó là sự giảm dần của sản phẩm que diêm xuất khẩu.

Sản phẩm bao bì chịu sự cạnh tranh rất mạnh về chất lượng và giá cả giữa các nhà cung cấp. Bên cạnh đó phải tập trung mọi nguồn lực để duy trì sản xuất do thiếu nguyên liệu giấy, việc tăng giá đầu vào không phải khách hàng nào cũng chấp nhận ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện các đơn hàng.

Đạt mục tiêu 2019 thấp

Công ty đánh giá năm 2018 tuy có thuận lợi nhưng cũng là một năm khó khăn đối với các sản phẩm mà công ty đang kinh doanh.

Tổng tài sản của công ty năm 2018 là 66,773 tỉ đồng, giảm 1,45 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 48 tỉ đồng, giảm 1 tỉ đồng so cùng kỳ; tài sản dài hạn là 18,7 tỉ đồng, giảm 454.826 triệu đồng so với cùng kỳ.

Doanh thu năm 2018 đạt 122 tỉ đồng, tăng nhẹ so với năm 2017 là 119 tỉ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lại không thay đổi đạt khoảng 2,2 tỉ đồng.

Năm 2019, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 113 tỉ đồng, giảm so với năm 2018. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế giảm còn 1,6 tỉ đồng so với 2 năm trước đó. Tổng thu nhập bình quân của người lao động giữ nguyên ở mức 9 triệu đồng/người/tháng.

HĐQT của công ty tập trung sản xuất kinh doanh theo 3 nhóm ngành gồm nhóm sản phẩm sản xuất là diêm, bao bì carton, in ấn, bật lửa Thống Nhất; nhóm các sản phẩm dịch vụ và nhóm các sản phẩm kinh doanh thương mại.

Trong đó, sản phẩm bật lửa được công ty đánh giá có một năm kinh doanh thuận lợi được khách hàng ưa chuộng đã dần mở thêm được nhiều thị trường mới. Liên tục 2 năm 2015 và 2016 doanh số tăng theo cấp số nhân, đạt lần lượt 5,2 triệu chiếc và 8,5 triệu chiếc.