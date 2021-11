Điểm tên nữ đại gia bất động sản “xộ khám” vì làm ăn phi pháp

Nữ tướng Vimedimex Nguyễn Thị Loan

Tối 9/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố, bắt giam bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vimedimex, về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, gây thiệt hại tài sản Nhà nước khoảng 200 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 8/2020, Ban quản lý dự án huyện Đông Anh tổ chức đấu giá khu đất rộng 5ha ở xã Cổ Dương.

Bà Nguyễn Thị Loan. Ảnh: Vimedimex

Ban quản lý dự án huyện Đông Anh và công ty thẩm định giá được cho là dùng nhiều thủ đoạn thông đồng để hạ mức giá thẩm định một số thửa đất còn hơn 17 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá giao dịch thực tế tại thời điểm thẩm định khoảng 60-70 triệu đồng/m2.

Bịị can Nguyễn Thị Loan đã đưa 3 công ty tham gia đấu giá, sau đó đã chi phối công ty cấp dưới rồi trúng đấu giá với mức hơn 20 triệu đồng/m2. Một tháng sau khi trúng đấu giá và được bàn giao đất, nữ đại gia này đã bán lại các thửa đất với giá hơn 110 triệu đồng/m2.

Đại gia Trương Thị Kim Soan

Cuối tháng 8/2021, Cơ quan CSĐT- bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị Kim Soan (47 tuổi, trú tại quận Phú Nhuận, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

Đại gia Trương Thị Kim Soan. Ảnh: Congan

Theo cơ quan chức năng, bà Trương Thị Kim Soan bị cáo buộc lừa đảo ông John Koon (quốc tịch Úc) và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền với tổng số tiền là 11.290.000 USD (quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận tiền là hơn 234 tỷ đồng).

Trước khi bị bắt tạm giam, bà Trương Thị Kim Soan được biết đến là nữ đại gia có tiếng trong lĩnh vực khoáng sản và bất động sản.

Thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam, bà Trương Thị Kim Soan là nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác.

Đáng chú ý, bà Soan từng là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Peak View. Đây chính là doanh nghiệp nhận chuyển nhượng dự án 129 Pasteur (quận 3, TP.HCM) từ CTCP Nova Bắc Nam 79 của ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”).

Đại gia Đào Thị Như Lệ

Tháng 8/2020, Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam Đào Thị Như Lệ (SN 1979; ngụ 92 Phạm Quang Ảnh, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, Đào Thị Như Lệ được biết đến là đại gia bất động sản , sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn, hàng chục lô "đất vàng” tại TP.Đà Nẵng với tổng giá trị ước tính hàng nghìn tỷ đồng.

Cuối năm 2019, thị trường bất động sản tụt dốc, không thể bán khiến Lệ lao đao. Lệ tìm đến các đối tượng cho vay lãi nặng để vay tiền nhằm trả lãi ngân hàng cho các khoản nợ hàng trăm tỷ đồng đã đến hạn. Nhiều người cho Lệ vay mỗi lần từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng, lãi suất từ 0,2% - 0,8%/ngày, có những khoản vay lãi suất 1%/ngày (365%/năm).

Không có khả năng trả nợ, chỉ trong thời gian ngắn, Lệ nợ hàng nghìn tỷ đồng. Nữ đối tượng "móc nối" với Dương Thị Ngọc Anh- nhân viên hợp đồng của Văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà cấu kết và giao cho bà Đào Thị Như Lệ (trú Hải Châu, Giám đốc công ty) 28 sổ đỏ của dân để cấn trừ nợ, thế chấp ngân hàng…

Châu Thị Thu Nga lĩnh án chung thân

Châu Thị Thu Nga. Ảnh: Vnexpress

Một nữ tướng bất động sản phải ra vành móng ngựa là bà Châu Thị Thu Nga. Ngày 16/4/2018, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án chung thân đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga, nguyên Chủ tịch HĐQT Housing Group, nguyên đại biểu Quốc hội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc phải bồi thường 54 tỷ đồng, công ty Housing Group bồi thường 187 tỷ đồng.



Theo cáo trạng, Housing Group thành lập năm 2000 do bà Châu Thị Thu Nga sở hữu. Ngoài ra còn một số cá nhân khác được bà Nga nhờ đứng tên cổ phần để công ty này hoạt động như công ty cổ phần nhưng mọi hoạt động của Housing Group do bà Nga quyết định.

Từ năm 2008, bà Nga ký hợp đồng với HAIC về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn. Từ năm 2009 cho đến tháng 11/2010, dự án B5 Cầu Diễn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch và cấp phép xây dựng, chưa được phép huy động vốn nhưng bà Nga đã chỉ đạo đưa ra nhiều thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý và tiến độ của dự án để khách hàng tin tưởng nộp tiền mua căn hộ hình thành trong tương lai.

Theo đó, từ năm 2009-2013 bà Nga cùng với các bị can được bà Nga ủy quyền đã ký hơn 700 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách hàng và cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ cho họ.

Nữ giám đốc Angel Lina bị khởi tố

Phạm Thị Tuyết Nhung. Ảnh: Congan

Ngày 1/11/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, ngụ quận 4), Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Angel Lina (gọi tắt Công ty Angel Lina) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Theo điều tra ban đầu cho thấy, bị can Nhung có liên quan đến việc “vẽ” nhiều dự án đất nền “ma” tại các quận huyện trên đại bàn TP Hồ Chí Minh như: quận Bình Tân, quận 9, huyện Bình Chánh… để lừa đảo nhiều khách hàng.

Cụ thể, Nhung tự nhận là chủ đầu tư Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, quận 9), “vẽ” dự án và bán cho người dân dưới hình thức góp vốn đầu tư.

Tương tự, Nhung cũng lập dự án “ma” có tên dự án Tây Lân (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) lừa bán cho nhiều người. Tới thời gian giao đất, Công ty Angel Lina không giao đất cho người mua, tìm cách né tránh, kéo dài thời gian và trả mặt bằng trụ sở công ty và bỏ trốn.

Cảnh sát ước tính số tiền công ty Angel Lina lừa đảo của khách hàng lên tới hàng chục tỷ đồng.