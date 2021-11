Điểm mặt dự án Vimefulland tai tiếng của “nữ tướng” Nguyễn Thị Loan

Vimefulland là thương hiệu của Vimedimex Group với tầm ảnh hưởng rất lớn của “nữ tướng” Nguyễn Thị Loan. Vimefulland sở hữu loạt căn hộ shophouse và nhiều khu “đất vàng” giữa lòng Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều dự án của Vimefulland bị tố xâm phạm đến quyền lợi của khách hàng.



Iris Garden thi công sai thiết kế, tự ý xâm phạm quyền lợi khách hàng

Cư dân dự án Iris Garden tố cáo chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Nhuệ Giang đã không tuân thủ thiết kế, tự ý cắt bỏ toàn bộ hệ thống tường cách âm của hàng trăm căn hộ.

Chủ đầu tư dự án Iris Garden tự ý xâm phạm quyền lợi của khách hàng

Dự án trên là tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán nằm tại 30 Trần Hữu Dực (K2, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội), có tổng diện tích 2,2ha, quy mô 5 tháp cao từ 25 - 29 tầng (2 tầng hầm) với tổng số 1.128 căn hộ. Tại dự án này, thời gian qua, cư dân đã tố cáo đơn vị phát triển dự án Vimefulland (thương hiệu bất động sản của Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex) và chủ đầu tư Công ty Nhuệ Giang đã có hàng loạt những hành động lừa dối khách hàng, người mua nhà.

Cụ thể, sau khi nhận bàn giao nhà từ tháng 6/2020, nhiều cư dân nhận được thông báo của chủ đầu tư rằng diện tích căn hộ trên thực tế lớn hơn diện tích căn hộ được nêu trong hợp đồng mua bán. Các cư dân cũng nhận được thông báo đóng thêm tiền cho phần diện tích chênh lệch này.

Đối chiếu với hợp đồng, bản vẽ hoàn công, các cư dân nhận thấy chủ đầu tư đã không tuân thủ bản vẽ thiết kế (đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt), tự ý cắt bỏ hệ thống phần tường cách âm của mỗi căn hộ, khiến diện tích căn hộ tăng thêm đáng kể.

Theo quy định của hợp đồng mua bán, nếu diện tích chênh lệch nhỏ hơn hoặc bằng 2m2 thì hai bên không phải điều chỉnh giá bán căn hộ. Song do chủ đầu tư bỏ phần tường cách âm, diện tích chênh lệch đã lớn hơn 2m2, khiến hàng trăm hộ dân phải đóng thêm tiền với mức đóng dao động 70 – 100 triệu đồng/căn hộ.

Ngoài ra, cư dân còn tố chủ đầu tư không tuân thủ hợp đồng trong việc tính diện tích sử dụng căn hộ và xây dựng không như thiết kế, hạ tầng xung quanh không được giải phóng theo đúng thiết kế dự án.

Về các dấu hiệu vi phạm trên, cư dân đã nhiều lần gửi đơn thư yêu cầu chủ đầu tư giải quyết đồng thời treo băng rôn tố cáo sai phạm, yêu cầu chủ đầu tư đối thoại. Thế nhưng đáp lại cư dân, ban quản lý tòa nhà đã cắt nước một số hộ dân căng băng rôn. Nghiêm trọng hơn, cư dân còn phát hiện có người đu dây từ tầng 25 xuống cắt băng rôn treo trên lô gia căn hộ, tức xâm phạm trực tiếp vào quyền của chủ sở hữu.

Ngày 7/5/2021 vừa qua, chủ đầu tư đã đăng bài lên báo về sự việc. Bài báo do chủ đầu tư đăng đã làm lộ thông tin của 108 cư dân. Ngày 9/5, chủ đầu tư chính thức có văn bản trả lời cư dân, tuy nhiên cư dân cho rằng trong đó có nhiều vấn đề nêu không chuẩn xác và không quan tâm đến quyền lợi của khách hàng theo nội dung hợp đồng đã ký.

Shophouse Vimefulland trốn thuế, lừa khách

Nhắc đến Vimefulland, giới đầu tư bất động sản biết sẽ nghĩ ngay đến siêu dự án shophouse Belleville Hà Nội. Đây là dự án khu nhà phố thương mại được xây dựng trên lô đất B4, KĐT Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Dự án có quy mô 66 lô chia làm 1 khu liền kề và 3 khu shophouse với diện tích khoảng khoảng 120 - 270m2.

Nhiều dự án Shohouse của Vimefulland sai phạm nhưng không bị xử lý.

Tháng 8/2016, UBND TP.Hà Nội tiếp tục có Quyết định chủ trương đầu tư nêu rõ về chỉ tiêu quy hoạch và kiến trúc của dự án này là 233 căn hộ thấp tầng, gồm nhà biệt thự, liền kề cao 3 tầng. Chủ đầu tư là Công ty CP bất động sản Thanh Trì, thuộc chủ đầu tư Vimefulland.

Cuối năm 2017, dự án shophouse Belleville B4 Nam Trung Yên có dấu hiệu biến tướng thành mô hình nhà ở và bán ra với tiểu xảo chênh lệch giá nhằm trốn thuế.

Dự án lớn thứ 2 giữa trung tâm Hà Nội của đại gia này chính là The Eden Rose. Tháng 4/2016, UBND TP Hà Nội có Quyết định phê duyệt chi tiết dự án The Eden Rose tỉ lệ 1/500, thể hiện các căn biệt thự, liền kề cao 3 tầng.

Hàng trăm căn biệt thự, liền kề tại dự án The Eden Rose (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) chỉ được duyệt xây 3 tầng, nhưng chủ đầu tư Vimefulland đã tự xây sai quy hoạch thêm tầng tum, lừa bán cho khách nhà 4 tầng. Thậm chí, nhiều khách hàng còn bày tỏ không muốn nhận bàn giao nhà tại dự án The Eden Rose.

Theo nhiều môi giới bất động sản, shophouse mang thương hiệu Vimefulland được giới đầu từ săn lùng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nhiều khách hàng lại cảm thấy khá e ngại khi xuống tiền bởi các dự án nói trên đều liên tục vướng lùm xùm.

Thâu tóm “đất vàng”

Trong thời gian hoạt động, Vimefulland đã có nhiều thương vụ hợp tác đầu tư, thâu tóm nhiều lô đất vàng khiến giới địa ốc xôn xao. Điển hình là việc Vimedimex Group mua lại lô đất TM01 rộng gần 20.000 m2 có chức năng thương mại - dịch vụ, văn phòng, khách sạn cao cấp; đặt cọc để mua các lô đất ký hiệu CT05, CT06 có tổng diện tích 59.629 m2, nằm gần lô TM01.

Hầu hết là những dự án do Vimedimex Group mua lại hoặc liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư. Đơn cử như khu nhà thấp tầng Belleville Hà Nội do Công ty Bắc Từ Liêm liên doanh với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội phát triển; Hay chung cư The Emerald Emerald do Công ty BĐS Mỹ Đình (công ty con Vimedimex Group) hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng phát triển nhà Hà Nội để phát triển.

Dự án The Eden Rose với việc xây dựng sai quy hoạch đã tồn tại từ lâu, hiện các khu liền kề và biệt thự đã bán gần hết nhưng chính quyền xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì không hề có động thái xử lý các vi phạm trật tự xây dựng của dự án, để cho chủ đầu tư thực hiện các hạng mục xây dựng sai phép một cách công khai, đến thời điểm này các hạng mục sai phép đã được chủ đầu tư hoàn thành.

Với việc thâu tóm những lô “đất vàng” cùng với nhiều sai phạm trên, nhiều ý kiến cho rằng, có những thế lực "chống lưng" cho các dự án tai tiếng của Vimefulland.