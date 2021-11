Xe container cháy trơ khung đầu trên cầu Thanh Trì

Theo thông tin ban đầu, vụ xe container cháy trơ khung đầu xảy ra vào rạng sáng 10/11, xe container do N.Đ.Q. (sinh năm 1990, ở Gia Lâm, Hà Nội) lái trên đường Vành đai 3 hướng Gia Lâm – Hoàng Mai. Khi tới cầu Thanh Trì, phần đầu xe bốc cháy. Ngọn lửa sau đó bùng lên nhanh, thiêu rụi phần đầu ô tô. Theo Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Công an Hà Nội, tài xế kịp thoát ra ngoài, không có thương vong. Cơ quan chức năng sau đó tạm phong tỏa làn đường ôtô trên cầu Thanh Trì hướng vào nội thành để lực lượng kỹ thuật hình sự, Công an quận Hoàng Mai tiếp cận hiện trường, xử lý vụ việc. Các xe được đi vào làn hỗn hợp. Lúc 8h cùng ngày, giao thông trên tuyến Vành đai 3 ùn tắc hơn 5 km từ khu vực xảy ra sự cố trên cầu Thanh Trì tới nút giao Vành đai 3 - quốc lộ 5. Tài xế Nguyễn Quang Phong cho biết anh mất gần 40 phút để thoát khỏi khu vực ùn ứ. Hiện nguyên nhân vụ xe container cháy trơ khung trên cầu Thanh Trì đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Cũng tại khu vực cầu Thanh Trì, ngày 9/11, một xe container lật trên khu vực đường dẫn cầu Thanh Trì hướng đi Gia Lâm cũng khiến giao thông trên đường Vành đai 3 ùn tắc hơn 5 km từ sáng tới chiều. >>> Xem thêm video: Quảng Trị: Xe tải lao vào dải phân cách, bốc cháy dữ dội. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

