Địa ốc Sài Gòn doanh thu giảm 84,8%, không chia cổ tức 2023

Dự kiến, CTCP Địa ốc Sài Gòn sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26/4 tại TP HCM. Saigonres lên kế hoạch tổng vốn đầu tư đạt 1.645 tỷ đồng, tăng 240,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 190 tỷ đồng, tăng 48,1% so với năm 2023.

Năm 2023 đánh dấu một năm đầy biến động với Saigonres. Công ty đặt ra mục tiêu kinh doanh đầy tham vọng với doanh thu dự kiến đạt 652 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 214 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả thực tế lại cho thấy sự sụt giảm đáng kể so với kế hoạch đề ra.

Doanh thu thực tế chỉ đạt 99,16 tỷ đồng, giảm 84,8% so với kế hoạch. Doanh thu thuần hợp nhất cũng giảm 85% so với năm 2022, chỉ đạt 99,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng không khá khẩm hơn khi chỉ đạt 103 tỷ đồng, giảm 52,3% so với kế hoạch, lãi trước thuế đạt 128,3 tỷ đồng, giảm 51% so với năm 2022. Điểm sáng duy nhất trong bức tranh kinh doanh của Saigonres năm 2023 là doanh thu tài chính đạt 101 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ.