Địa ốc First Real tăng vốn “chóng mặt“: Xuất hiện nhiều nghi vấn?

Vốn liên tục tăng vọt: Thật hay ảo?

Thời gian gần đây, việc cổ phiếu FIR của CTCP Địa ốc First Real tăng "khủng" giúp nguồn vốn của công ty này có thể "đội" lên chóng mặt đang làm cho giới đầu tư chứng khoán nói riêng và dư luận nói chung đặc biệt quan tâm.

Mới đây nhất, theo nguồn tin trên Thương gia online, ngày 13/11/2018, Hội đồng quản trị CTCP Địa ốc First Real đã ban hành Nghị quyết số 1311/2018/FIR/NQ-HĐQT thông qua hồ sơ chào bán 17 triệu cổ phiếu để nâng vốn từ 130 tỷ đồng hiện tại lên 300 tỷ đồng.

Cụ thể, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 6/2018 thông qua, trong năm 2018, First Real sẽ phát hành 13 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1) và chào bán riêng lẻ 4 triệu cổ phần cho nhà đầu tư. Nếu phát hành thành công, First Real dự kiến thu về 170 tỷ đồng để đầu tư vào 2 dự án bất động sản hợp tác kinh doanh với Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh.

Địa ốc First Real hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, phát triển bất động sản và bán các dự án đất nền. Năm 2017, công ty dẫn đầu thị phần môi giới bất động sản tại Đà Nẵng. Điều đáng lưu ý là theo thông tin trên CafeF, First Real được thành lập từ giữa tháng 9/2014 với nguồn vốn ban đầu chỉ vỏn vẹn 2 tỷ đồng. Sau 2 lần thay đổi, đến thời điểm trước khi cổ phiếu công ty chào sàn HOSE, vốn điều lệ của First Real đã đạt 130 tỷ đồng. Như vậy, sau hơn 4 năm, số vốn công ty này đã tăng tới 128 tỷ đồng.

Nếu việc chào bán 17 triệu cổ phiếu lần này thành công thì nguồn vốn của First Real còn tăng tiếp lên 300 tỷ, tức là đã tăng 280 tỷ đồng sau hơn 4 năm thành lập. Tốc độ tăng vốn này có thể coi là "khủng" với một tên tuổi còn khá mới mẻ trong làng bất động sản.

Nhu cầu tăng vốn lớn của First Real được giải thích là do hoạt động kinh doanh tăng, nhờ môi giới bán đất nền, đầu tư mua bán lại đất nền… có nhiều kết quả tích cực. Doanh thu, lợi nhuận tăng đột biến trong năm 2017-2018. Tổng tài sản đến cuối tháng 9/2018 đạt 530 tỷ đồng. Đặc biệt, ngày 24/5/2018 First Real đã kí hợp đồng hợp tác kinh doanh vào các dự án của Tập đoàn Trường Thịnh với giá trị đầu tư của FIR là 330 tỷ đồng. Việc giải ngân được thực hiện vào quý 4/2018 nên First Real cần phải tăng vốn gấp.

Cổ phiếu CTCP Địa ốc First Real khiến nhà đầu tư chú ý khi tăng liên tục kể từ ngày chào sàn 18/10/2018. Ảnh: First Real. Thương Gia, k hi tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của First Real cho kỳ tài chính từ 01/1/2017 đến 30/9/2017, Công ty kiểm toán – Tư vấn Đất Việt cho biết đã phát hành Báo cáo kiểm toán thay thế cho báo cáo phát hành vào ngày 25/1/2018. Trong các điểm cần nhấn mạnh về Thuyết minh báo cáo tài chính của First Real, công ty kiểm toán nhấn mạnh “lưu ý người đọc về Thuyết minh V.13 về tình hình tăng vốn và sử dụng vốn của công ty”. Ở Thuyết minh V.13 của Báo cáo tài chính 2017 (đã được kiểm toán) ghi nhận: sau khi phát hành đợt 1 tăng vốn lên 20 tỷ đồng thì tổng số cổ phần phổ thông First Real tại thời điểm 01/1/2017 là 2.000.000 cổ phần. Trong đó, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Nguyễn Hào Hiệp sở hữu 75%, tương ứng 1.500.000 cổ phần, bà Ngô Thị Hà Ny nắm 10% (200.000 cổ phần), 3 cổ đông lớn khác nắm 5% mỗi người… Nhưng Bản cáo bạch niêm yết của First Real công bố ngày 11/10/2018 cho biết đợt 1 công ty đã phát hành 3.600.000 cổ phần, tương ứng giá trị vốn tăng thêm 18 tỷ đồng (do mức giá phát hành ưu đãi là 5.000 đồng/CP chỉ bằng 50% mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/CP). Tuy việc huy động vốn là bình thường của các doanh nghiệp, song hoạt động này tại First Real đang gợi ra một số câu hỏi. Theo thông tin trên, k Đối chiếu 2 tài liệu này có sự “vênh” số liệu cổ phần khi 1.800.000 cổ phần được phát hành đợt 1 đã “bốc hơi”. Hơn nữa, theo các tài liệu (Bản cáo bạch, báo cáo tài chính kiểm toán) thì trong đợt 1 First Real chỉ phát hành 1.800.000 cổ phần. Với giá phát hành 5.000 đồng/CP, tổng số tiền tăng vốn đợt 1 chỉ là 9 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty vẫn công bố góp đủ 18 tỷ đồng để tăng vốn sau đó? Đến tháng 4/2017 First Real tiếp tục phát hành 11 triệu cổ phần với giá 10.000 đồng/CP để tăng vốn điều lệ lên 130 tỷ đồng và mới đây đã niêm yết toàn bộ 13 triệu cổ phần lên HoSE. Câu hỏi được Thương Gia đặt ra là: 1.800.000 cổ phần được phát hành đợt 1 “bốc hơi” đi đâu? Trong khi những điểm “vênh” số liệu trên các báo cáo, tài liệu chưa được First Real và HoSE làm sáng tỏ thì liệu cơ quan quản lý có xem xét, thẩm định kỹ lưỡng hồ sơ đăng kí phát hành 17 triệu cổ phần FIR ra thị trường, nhằm đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư hay không? Giá cổ phiếu tăng vọt có bất thường?

Bên cạnh việc vốn tăng mạnh thì giá cổ phiếu FIR của Địa ốc First Real tăng trần liên tục cũng khiến nhà đầu tư thắc mắc . Ngày 18/10/2018, 13 triệu cổ phiếu FIR được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), giá tham chiếu phiên giao dịch đầu tiên là 12.000 đồng/cp. Biên độ dao động giá ± 20%.

Ngay phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu FIR đã tăng trần 20% lên mức 14.400 đồng, vốn hóa thị trường theo đó xấp xỉ 190 tỷ đồng. Sau đó, cổ phiếu này liên tiếp có những phiên tăng ấn tượng. Đến đầu tháng 11, FIR đã có 14 phiên tăng trần liên tục.

Đóng cửa phiên giao dịch gần đây ngày 16/11/2018, cổ phiếu FIR ở mức 36.700 đồng/CP. Như vậy, so với giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên là 12.000 đồng/cổ phiếu, FIR đã tăng 205,8%.

Việc giá cổ phiếu FIR tăng "khủng" trong thời gian ngắn trong khi nhiều cổ phiếu bất động sản niêm yết trong năm 2018 chỉ có giá tương đương với giá tham chiếu ngày chào sàn hoặc thậm chí giảm khiến không ít ý kiến nghi ngờ: L iệu cổ phiếu FIR có đang bị “làm giá” đẩy lên quá cao để lôi cuốn dòng tiền đầu tư?