Chứng khoán ngày 25/8: FPT, VJC và DGC đều tăng tỷ trọng và khả quan

FPT (Khuyến nghị Tăng tỷ trọng): Triển vọng tăng trưởng tích cực nửa cuối năm

Chứng khoán Agribank : KQKD 7 tháng duy trì đà tăng 2 chữ số: 7T.2023, DT và LNTT lần lượt đạt 28.429 tỷ đồng (+22% yoy) và 5.069 tỷ đồng (+19,5% yoy) nhờ đóng góp chính từ khối Công nghệ (chiếm tỷ trọng 59% tổng doanh thu). Khối Công nghệ với doanh thu và LNTT đều tăng 26% yoy chủ yếu nhờ mảng Xuất khẩu phần mềm và Chuyển đổi số tăng trưởng hơn 30%. Doanh thu ký mới xu hướng chậm lại do ảnh hưởng từ chi tiêu toàn cầu cho công nghệ giảm. Mảng Công nghệ trong nước tốc độ tăng trưởng doanh thu có sự cải thiện rõ nét khi tăng trưởng 2 chữ số (14% yoy) so với mức tăng trưởng 1 chữ số (9%) lũy kế 6T đầu năm nhờ đẩy mạnh hợp tác với khối Chính phủ, bộ, ban ngành.

Triển vọng khả quan các tháng cuối năm 2023: Agriseco Research dự báo tốc độ tăng trưởng doanh thu và LNTT nửa cuối năm đạt mức 19% yoy. Qua đó, KQKD năm 2023 của FPT sẽ tiếp tục duy trì đà tăng 18 – 20% so với năm trước nhờ sự tăng trưởng chính từ khối Công nghệ (trên 20%), và khối Viễn thông, Giáo dục duy trì đà tăng.

Khối Công nghệ tăng trưởng mạnh: dự kiến tăng trưởng hơn 20%, đóng góp chính cho tốc độ tăng trưởng của FPT nhờ (1) sự hồi phục từ thị trường Nhật Bản; (2) tốc độ tăng trưởng mảng Chuyển đổi số. Thị trường Nhật Bản dự kiến tăng trưởng 25 – 30% yoy nhờ các khách hàng đẩy mạnh chi tiêu chuyển đổi số sau đại dịch. Doanh thu Chuyển đổi số dự báo tăng trên 30% nhờ tăng trưởng công nghệ Cloud, AI/Data Analytics. Mảng CNTT trong nước kỳ vọng khởi sắc hơn ở khối chính phủ, bộ ban ngành và nhóm DN tư nhân khi kinh tế dần hồi phục và gia tăng đầu tư công về chuyển đổi số ở khối Chính phủ.

Khối Viễn thông động lực từ Datacenter, PayTV: dự báo doanh thu tăng trưởng 9-10% yoy, trong đó mảng dịch vụ viễn thông ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 11% yoy nhờ đóng góp từ mảng PayTV và Datacenter với tốc độ tăng trưởng trên 20%.

Khối Giáo dục giữ đà tăng mạnh: Kỳ vọng doanh thu mảng giáo dục duy trì tăng trưởng cao hơn 30% yoy khi FPT Unischool Hà Nam dự kiến đi vào hoạt động cuối 2023 với quy mô 10.000 học sinh.

FPT có KQKD 7 tháng duy trì tốc độ tăng 20% nhờ tăng trưởng ở mảng công nghệ (Xuất khẩu phần mềm, chuyển đổi số). Agriseco Research dự báo FPT sẽ tiếp tục tăng trưởng 18-20% trong nửa cuối năm và cả năm 2023 nhờ 2 động lực tăng trưởng chính trên. FPT dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt đợt 1 tỷ lệ 10% trong tháng 9 tới. FPT hiện đang được giao dịch P/Ef 2023 ở mức 15,9x, cao hơn so với bình quân 3 năm trước. FPT là cổ phiếu đầu ngành công nghệ với tốc độ tăng trưởng bền vững cùng chính sách duy trì cổ tức đều đặn. Do đó, chúng tôi khuyến nghị tiếp tục TĂNG TỶ TRỌNG cổ phiếu FPT với giá mục tiêu là 100.000đ/cp (upside 16% so với giá hiện tại).

VJC (Khuyến nghị Khả quan): Vị thế thị trường vững vàng hơn thúc đẩy đà phục hồi biên lợi nhuận

Chứng khoán VietCap (VCSC): Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 2% và nâng khuyến nghị từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên KHẢ QUAN cho CTCP Hàng không Vietjet (VJC) do công ty cho thấy đà phục hồi trong khả năng sinh lời cốt lõi ở nửa đầu năm 2023. Chúng tôi cũng dự phóng EBITDAR mảng vận tải của VJC sẽ quay về mức năm 2019 trong năm 2024.

Chúng tôi nâng giá mục tiêu chủ yếu do chúng tôi dự báo tổng EBITDAR mảng vận tải giai đoạn 2023-2024 sẽ tăng 7%, bị ảnh hưởng một phần bởi mức giảm 20% trong dự báo tổng lợi nhuận trong dài hạn giai đoạn 2023-2036 chủ yếu do chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận từ thương mại tàu bay.

Chúng tôi dự báo doanh thu năm 2023 là 59,7 nghìn tỷ đồng (+48,7% YoY) và LNST sau lợi ích

CĐTS là 986 nghìn tỷ đồng so với khoản lỗ ròng 2,3 nghìn tỷ đồng vào năm 2022. Chúng tôi dự báo mảng vận tải của VJC sẽ ghi nhận lãi ròng lần lượt là 740 tỷ đồng và 1,6 nghìn tỷ đồng vào các năm 2023 và 2024.

Rủi ro/yếu tố hỗ trợ: Vận tải hàng không quốc tế phục hồi chậm hơn/nhanh hơn dự kiến; giá dầu neo ở mức cao hơn/thấp hơn dự kiến.

DGC (Khuyến nghị Khả quan): Trở lại quỹ đạo tăng trưởng trong năm 2024

Chứng khoán VNDirect: Doanh thu Q2/23 của DGC giảm 39,7% svck, xuống còn 1.112 tỷ đồng do nhu giảm trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái. Biên LN gộp giảm 14,2 điểm % svck nhưng tăng 3,1 điểm % sv quý trước do DGC được hưởng lợi từ nguồn cung đá giá rẻ trong Q2/23 và giá nguyên liệu đầu vào thấp (lưu huỳnh, than cốc). Do đó, LN ròng của DGC trong Q2/23 đạt 873 tỷ đồng (-52,7% svck và +7,3% sv quý trước). Trong nửa đầu năm 2023, DGC ghi nhận DT 4.897 tỷ đồng (-35,9% svck) và LN ròng đạt 1.630 tỷ đồng (-47,8% svck), lần lượt hoàn thành 44,8% và 45,2% dự phóng của chúng tôi.

DGC vừa đặt kế hoạch kinh doanh Q3/23 với DT đạt 2.384 tỷ đồng (-1,2% sv quý trước/-35,4%svck) và LN ròng đạt 800 tỷ đồng (-8,2% sv quý trước/-47,1% svck). Chúng tôi kỳ vọng LN ròng của DGC sẽ tăng nhẹ trong Q3/23 do (1) đóng góp từ việc CTCP Phốt pho 6 mới hợp nhất và (2) đẩy mạnh sản phẩm phosphoric Acid (85% H3PO4) nhờ nhu cầu axit photphoric tăng mạnh tại Ấn Độ và Mỹ. Trong Q3/23, DGC cũng dự kiến hoàn thành sửa chữa nhà máy Phospho 6 (chi phí sửa chữa 30 tỷ đồng), xây dựng nhà máy Na2SiF6 (5 tỷ đồng) và dây chuyền NPK tại Đăk Nông (20 tỷ đồng). Chúng tôi kì vọng LN ròng của DGC sẽ tăng 2,3%/4,2% sv quý trước trong Q3-Q4/23.

Theo thống kê của tổ chức World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), thị trường chất bán dẫn toàn cầu dự kiến sẽ chứng kiến sự sụt giảm hai con số vào năm 2023. Tuy nhiên, năm 2024 được kì vọng là 1 năm tươi sáng khi các cơ quan trong ngành dự báo mức tăng trưởng đạt 11,8% lên 576 tỷ USD nhờ phân khúc bộ nhớ có dấu hiệu tăng trưởng trở lại (+40% svck). Ngoài ra, Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI) kì vọng tổng DT toàn cầu của chất bán dẫn sẽ phục hồi trở lại trong 2024, đạt 100 tỷ USD (+14,4% svck). Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng giá phốt pho sẽ duy trì mức hiện tại (4.000USD-4.300 USD/tấn) trong nửa cuối năm 2023 trước khi tăng trở lại trong năm 2024 (4.600 USD-5.000 USD/tấn). Do đó, chúng tôi dự báo LN ròng của DGC sẽ phục hồi trong năm 2024, đạt 4.000 tỷ đồng (+19,5% svck).