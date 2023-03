DGC sắp khởi công dự án Nghị Sơn giá trị 500 tỷ đồng

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) đặt kế hoạch cho doanh thu ở mức 10.875 tỷ đồng, giảm 25%, lợi nhuận giảm 50% về còn 3.000 tỷ đồng.

Mức chia cổ tức năm 2023 dự kiến là 30%, tương đương so với năm 2022.

Về đầu tư xây dựng, DGC đặt mục tiêu hoàn thành nhà máy NPK Đắk Nông (50 tỷ đồng), khởi công tổ hợp Hoá chất Đức Giang Nghi Sơn (500 tỷ đồng).

Trước đó, ban lãnh đạo công ty cũng chia sẻ về việc dự án Nghi Sơn chậm tiến độ so với dự kiến, chậm nhất tháng 6/2023 sẽ khởi công giai đoạn 1 và khoảng một năm sau sẽ đi vào hoạt động.

Với nguồn tiền gửi tiết kiệm khoảng 8.000 tỷ đồng, công ty đang cân nhắc sử dụng hợp đồng vay với Ngân hàng HSBC (vay USD) trong bối cảnh tỷ giá USD/VND đang neo ở mức cao.

DGC lên kế hoạch hoàn thành dự án Nghi Sơn trong năm nay.

Trong báo cáo phân tích, Chứng khoán Bản Việt (VCSC) dự báo lợi nhuận sau thuế quý 1 của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) giảm 50% so với cùng kỳ và giảm 30% so với quý trước do nhu cầu và giá cả hàng hóa thấp hơn dự kiến, đặc biệt từ Ấn Độ.

Song lợi nhuận sau thuế của Hóa chất Đức Giang có thể phục hồi 10 – 30% so với quý trước trong quý 2 nhờ tiết kiệm chi phí từ quặng apatit mới và tiêu thụ hết hàng tồn kho đầu vào chi phí cao trong khi giá bán đi ngang.

VCSC cho rằng 2023 là năm khó khăn của Hóa chất Đức Giang khi: Chênh lệch giá thị trường giảm mạnh hơn dự kiến; Thay đổi chính sách xuất khẩu photpho trong và ngoài nước; Giá điện đầu vào cao hơn; Rủi ro triển khai của dự án CAV (dự án xút-clo-viny) sắp tới; Sự cố môi trường tiềm ẩn có thể làm gián đoạn hoạt động.

VCSC dự phóng doanh thu thuần của Hoá chất Đức Giang sẽ giảm 34% xuống 9.531 tỷ đồng so với năm 2022. Doanh thu có thể đạt lần lượt 11.641 tỷ đồng, 15.247 tỷ đồng vào năm 2024, 2025.