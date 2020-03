Đề nghị xử lý chủ đầu tư dự án Opal Boulevard của Bất động sản Hà An

Theo văn bản từ Sở Công thương Bình Dương gửi đến Cục Quản lý Thị trường vào ngày 19/12/2019, đơn vị này có nhận được Đơn yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của một khách hàng với nội dung phản ánh Công ty Cổ phần kinh doanh bất động sản Hà An thực hiện hợp đồng mua bán căn hộ không thực hiện theo đúng nội dung “Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung” đã được Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chấp thuận.

Sở Công thương đã có văn bản số 153/SCT-QLTM ngày 6/2 gửi Công ty Cổ phần Kinh doanh bất động sản Hà An về việc đề nghị công ty thực hiện Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định. Sau đó, Sở Công thương tiếp tục nhận thêm 2 Đơn yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có nội dung tương tự Đơn phản ánh trước đó.

Sở Công thương xét thấy Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Hà An đã ký hợp đồng mua bán căn hộ với nhiều người tiêu dùng không đúng theo nội dung Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được cơ quan chức năng chấp thuận (Thông báo số 337/TB-CT ngày 29/8/2019, mã số hợp đồng 19/MDDM166) làm ảnh hưởng quyền lợi người tiêu dùng.

“Do đó, Sở Công thương tỉnh Bình Dương đã chuyển toàn bộ hồ sơ yêu cầu Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến Cục Quản lý Thị trường, đồng thời đề nghị Cục Quản lý Thị Trường tỉnh này tiến hành kiếm tra, xử lý theo quy định hiện hành đối với Công ty Cổ phần kinh doanh bất động sản Hà An”, văn bản nêu rõ.

Theo tìm hiểu, Opal Boulevard là dự án do CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An - công ty con của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) làm chủ đầu tư, đã có Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương ký ngày 18/3/2019 về việc cho phép Công ty này chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án khu căn hộ - thương mại dịch vụ cao tầng đường Kha Vạn Cân tại phường An Bình, Thị xã Dĩ An, có nêu rõ thời gian thực hiện dự án đến 18/3/2069.

Vào ngày 5/11/2018, Tập đoàn Đất Xanh công bố thông tin góp thêm vốn điều lệ tại Bất động sản Hà An để triển khai Dự án khu căn hộ – thương mại dịch vụ cao tầng tại đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương (dự án Opal Boulevard).

Theo đó, số vốn góp của Đất Xanh tại Hà An tăng thêm 50 tỷ đồng, từ 191,99 tỷ đồng lên thành 241,99 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của Đất Xanh tại Hà An lên đến 99,99% với số vốn góp này.

Vào giữa tháng 1 năm này, Đất Xanh cũng thông qua việc góp thêm 300 tỷ đồng mua cổ phần trong đợt phát hành thêm để tăng vốn điều lệ của Hà An. Cuối tháng 10/2019, Đất Xanh cũng đã chi 500 tỷ đồng để mua 50 triệu cổ phiếu do Bất động sản Hà An phát hành tăng vốn.

Giữa tháng 12/2019, Đất Xanh cho biết sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp không thấp hơn 255 tỷ đồng của Đất Xanh tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương Mại Xuân Định - chủ đầu tư dự án Sunview Town cho Bất động sản Hà An.

Trước đó vào đầu tháng 6/2019, Đất Xanh đã chuyển nhượng vốn góp tại 5 đơn vị thành viên cho Bất động sản Hà An với tổng giá trị 1.858 tỷ đồng. Song song đó, Đất Xanh chi 1.960 tỷ đồng để mua 196 triệu cổ phiếu, qua đó sở hữu 99,99% vốn tại Bất động sản Hà An.

Mới đây, vào đầu tháng 3/2020, Đất Xanh tiếp tục công bố thông tin chi 100 tỷ đồng để mua 10 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành thêm để tăng vốn điều lệ của Bất động sản Hà An. Sau khi tăng vốn, Đất Xanh vẫn sở hữu 99,99% vốn điều lệ.