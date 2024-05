Đấu thầu vàng miếng: Giá cọc tăng sốc, càng đấu càng tăng

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước thông báo tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng tiếp theo vào ngày 08/5/2024, giá khởi điểm 85,3 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao hơn nhiều so với các lần trước, trong bối cảnh giá vàng trong nước liên tục lập kỷ lục mới.



Mức giá này cao hơn 2,4 triệu đồng/lượng so với phiên gọi thầu lần thứ 4 và cao hơn 4,6 triệu đồng/lượng so với phiên gọi thầu lần thứ nhất.

Ngoài giá cọc thay đổi, một trong những điểm đáng chú ý trong phiên đấu thầu này là khối lượng đặt thầu tối thiểu đã giảm còn bằng một nửa so với các phiên đấu thầu tổ chức trước đó.

Cụ thể, khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 7 lô (tương đương 700 lượng vàng) thay vì tối thiểu 14 tương (đương 1.400 lượng vàng) như các phiên trước. Khối lượng đấu thầu tối đa của một thành viên vẫn là 2.000 lượng, bằng với các phiên trước.

Đơn vị tham gia được yêu cầu đặt cọc 10%. Bước giá dự thầu là 10.000 đồng/lượng, bước khối lượng dự thầu là 1 lô tương đương 100 lượng.

Ngân hàng Nhà nước cũng quy định mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký 1 mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sàn do Ngân hàng Nhà nước công bố.

Các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tham gia đấu thầu phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước (thành phố Hà Nội). Địa điểm giao nhận vàng tại Chi cục Phát hành và kho quỹ - Ngân hàng Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh.

Đây là lần thứ 5 NHNN tổ chức đấu thầu vàng miếng. Trước đó, đã 3 lần NHNN phải hủy đấu thầu vì không đủ số lượng đơn vị tham gia.

Phiên đấu thầu thành công duy nhất ngày 23/4 có 2 thành viên trúng thầu. Tổng khối lượng trúng thầu là 34 lô (tương đương 3.400 lượng vàng). Giá trúng thầu cao nhất: 81,33 triệu đồng/lượng. Giá trúng thầu thấp nhất: 81,32 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước ngày 7/5/2024 cũng tăng "nóng", khi lần lượt lập kỷ lục mới 87 triệu đồng/lượng và 87,5 triệu đồng/lượng. Cuối giờ chiều 7/5, giá vàng được SJC niêm yết ở mức 85,3 - 87,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4 cho hay, chỉ số giá vàng trong nước tăng 6,95% so với tháng trước và tăng trên 17% so với tháng 12/2023. Giá vàng đã tăng 28,62% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm, giá vàng trong nước tăng 20,75%.